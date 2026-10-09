हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसी मासूम की हालत गंभीर; KGMU लखनऊ में चल रहा इलाज, डिप्टी सीएम समेत इन लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ
मऊ सहादतपुरा के वार्ड संख्या 32 में चित्रगुप्त मंदिर के पास घर के ऊपर गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:24 PM IST
मऊ : हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सहादतपुरा के वार्ड संख्या 32 में चित्रगुप्त मंदिर के पास रहने वाली झुलसी मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है. बच्ची का इलाज लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में चल रहा है.
बता दें, बीते नवंबर को सहादतपुरा के वार्ड संख्या 32 में चित्रगुप्त मंदिर के पास रहने वाले प्रदीप तिवारी की बेटी दीपिका (7) छत पर खेलते समय ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई थी. करंट प्रवाहित तारों के संपर्क में आने से दीपिका बुरी तरह झुलस गई. घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया.
इसके बाद परिजनों ने बच्ची को शारदा नारायण निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद 8 नवंबर को डिस्चार्ज कर हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई. इसके बाद परिजन दीपिका को लेकर बीएचयू वाराणसी पहुंचे, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया जा सका. अब बच्ची का इलाज लखनऊ के KGMU अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर बच्ची की हालत गंभीर बता रहे हैं.
मदद के लिए कुछ लोगों ने बढ़ाए हाथ : पिता प्रदीप तिवारी ने बताया कि दीपिका के इलाज के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था. इसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से फोन आया. भाजपा मीडिया प्रवक्ता आनंद दुबे की ओर से भी फोन कर जानकारी ली गई. इसके अतिरिक्त, मऊ के ब्राह्मण विकास परिषद की ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी भेजी गई है.
बता दें, प्रदीप तिवारी एक दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करते हैं. वह मूल रूप से गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. वर्तमान में मऊ में किराये के मकान में रहते हैं. सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करने वाले प्रदीप तिवारी के सामने अब अपनी मासूम बेटी के इलाज की गंभीर चुनौती है. परिजनों का कहना है कि डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री से मदद का आश्वासन मिलने के बाद राहत की उम्मीद मिली है.
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