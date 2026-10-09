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हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसी मासूम की हालत गंभीर; KGMU लखनऊ में चल रहा इलाज, डिप्टी सीएम समेत इन लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ

हाईटेंशन लाइन से मासूम झुलसी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मऊ : हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सहादतपुरा के वार्ड संख्या 32 में चित्रगुप्त मंदिर के पास रहने वाली झुलसी मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है. बच्ची का इलाज लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में चल रहा है.

बता दें, बीते नवंबर को सहादतपुरा के वार्ड संख्या 32 में चित्रगुप्त मंदिर के पास रहने वाले प्रदीप तिवारी की बेटी दीपिका (7) छत पर खेलते समय ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई थी. करंट प्रवाहित तारों के संपर्क में आने से दीपिका बुरी तरह झुलस गई. घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया.