उन्नाव में CM सामूहिक विवाह योजना में बांटे गए TMC प्रिंटिंग वाले गद्दे! DM का एक्शन- फर्म पर FIR और ब्लैकलिस्ट
उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 7:22 PM IST
उन्नाव : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को दिए गए उपहारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. उपहार में बांटे गए कुछ गद्दों पर बना प्रिंट पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के झंडे जैसा दिखाई दे रहा था. मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल होने के बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
जांच रिपोर्ट के आधार पर आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ कोतवाली सदर में एफआईआर दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने सामग्री के परीक्षण और वितरण के लिए नामित सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.
यह कार्यक्रम 24 जुलाई 2026 को डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में कुल 459 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें 457 हिंदू और दो मुस्लिम जोड़े शामिल थे. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप दो-दो गद्दे समेत अन्य सामग्री प्रदान की गई थी. इस प्रकार कुल 918 गद्दों का वितरण किया गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में कुछ गद्दों के कवर पर ऐसी डिजाइन दिखाई दी, जो तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और झंडे से मिलती-जुलती बताई जा रही है. मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया. समिति में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), वरिष्ठ कोषाधिकारी और उपायुक्त उद्योग को शामिल किया गया था. समिति को निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे.
जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि वितरित किए गए 918 गद्दों में से एक या दो गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चिन्ह से मेल खाती हुई डिजाइन मौजूद थी. रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध कोतवाली नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश दिए. साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की गई है. वैवाहिक उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव से भी पूरे मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है. प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे संवेदनशील और प्रतिष्ठित कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उपहारों में राजनीतिक दल से मिलती-जुलती डिजाइन वाले गद्दे मिलने का मामला फिलहाल जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.
मुख्य विकास अधिकारी कृति राज ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई गई है.
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