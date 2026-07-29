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एपीओ 2025 भर्ती में आरक्षण का मामला; आयोग ने नहीं दी पूरी जानकारी, 31 जुलाई को होगी सुनवाई

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:49 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती 2025 में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

एडवोकेट अनुराज त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सुनवाई पर आयोग के अधिवक्ता ने सील्ड कवर में प्रारंभिक परीक्षा का सभी केटेगरी का कट ऑफ प्रस्तुत किया था तो कोर्ट ने आयोग को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था. अनुराग त्रिपाठी ने आयोग के शपथपत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें केवल यह लिखा है कि आरक्षित वर्ग का प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ सामान्य वर्ग से कम है, जबकि कोर्ट ने पूछा था कि आरक्षित वर्ग का कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने सामान्य के कट ऑफ से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं.

उन्होंने कहा कि आयोग के एफिडेविट में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है. इस पर कोर्ट ने आयोग के एफिडेविट का उत्तर देने के लिए याचियों के अधिवक्ता को समय देते हुए सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगा दी. याचिका में कहा गया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाए हैं, लेकिन उन्हें सामान्य वर्ग में स्थान नहीं दिया गया है. उन अभ्यर्थियों का माइग्रेशन सामान्य में कर दिया जाएगा तो याची अपनी कैटेगरी में उत्तीर्ण हो जाएंगे. याचिका में रिजर्वेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है.

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