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सिखों पर राहुल गांधी के भड़काऊ बयान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा!

राहुल गांधी ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान के मामले में वाराणसी की अदालत से निगरानी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी के अनुसार, राहुल गांधी ने सितम्बर 2024 में अमेरिकी यात्रा के दौरान सिखों को लेकर बेहद भड़काऊ बयान दिया था, जिसके विरुद्ध वाराणसी के नागेश्वर मिश्र ने एसीजेएम चतुर्थ के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया था.

अदालत ने उस प्रकीर्ण वाद को 18 नवम्बर 2024 को खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध नागेश्वर मिश्र ने अपर सत्र न्यायाधीश पंचम वाराणसी के न्यायालय में निगरानी दाखिल की, जिसमें राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ. राहुल गांधी ने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल की. अपर सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह ने नागेश्वर मिश्र की निगरानी 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर ली, जिसके विरुद्ध राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जो खारिज हो गई.