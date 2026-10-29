कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन पर उलझा वन विभाग, वेतनमान निर्धारण ने फंसाया समान काम पर समान वेतन
राज्य में समान काम के बदले समान वेतन लागू हो चुका है, लेकिन वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ नहीं मिल रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 8:10 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग और शासन के बीच कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतनमान निर्धारण का मामला ऐसा फंसा है कि सैकड़ों कर्मी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. हालात ये है कि इसमें तकनीकी पेचीदगियां तमाम प्रयासों के बाद भी खत्म नहीं हो रही है. यही कारण है कि लंबे समय बाद भी यह मामला अब तक उलझा हुआ ही है.
फिलहाल यह प्रकरण वन विभाग और शासन के बीच लटका हुआ है. शासन वन विभाग को पत्र लिख रहा है तो वन विभाग शासन को चिट्ठी लिखकर मामले में दिशा निर्देश मांग रहा है. इस मामले में परेशानी यह है कि वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है. यानी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ इन्हें किस फार्मूले से दिया जाए यह अभी तय नहीं हो पा रहा. ऐसा इसलिए है क्योंकि वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का स्वीकृत ढांचा ही नहीं है.
उपनल के माध्यम से बिना ढांचे के ही कर्मचारियों की भर्तियां की गई है. बिना पद के कर्मचारियों की तैनाती से विभाग का तो काम चल रहा है. लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश के बाद सरकार समान काम के बदले समान वेतन का लाभ देना चाहती है तो कुछ नियम वेतनमान निर्धारण को लेकर समस्या बन गए हैं. दरअसल समान काम के बदले समान वेतन से जुड़े आदेश में यह साफ है कि जिन विभागों में स्वीकृत ढांचे के बिना ही कर्मचारियों को रखा गया है, वहां पर संबंधित कर्मचारियों को लेवल 1 यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रारंभिक पद का वेतनमान दिया जाएगा.
वन विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर पर यही नियम लागू हो रहे हैं और बस यहीं से नई समस्या शुरू हो गई है. दरअसल विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर खुद को चतुर्थ श्रेणी के बजाय तृतीय श्रेणी के वेतनमान का हकदार मानते है, और उनका दावा रहा है कि बाकी विभागों में भी इसी तरह का लाभ दिया जा रहा है. वन विभाग अब शासन से इस पर दिशा निर्देश मांग रहा है और इन पदों पर समान काम के बदले समान वेतनमान का लाभ देने के लिए स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह रहा है.
मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं, जैसे ही इस दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-पीके पात्रो, सीसीएफ एचआरडी-
उधर शासन फिलहाल इस पर यह कहकर चुप्पी सादे हुए हैं कि शासन की तरफ से इन पदों के लिए स्वीकृति दे दी गई है. हालांकि किसी भी विभाग में ढांचे की स्वीकृति बिना कैबिनेट की मंजूरी के संभव ही नहीं है. इस लिहाज से देखा जाए तो ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर चतुर्थ श्रेणी के प्रारंभिक वेतनमान का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं और इस पर अनुबंध करने को तैयार है और वन विभाग भी नियमों का हवाला देकर तृतीय श्रेणी का वेतनमान उन्हें देने को तैयार नहीं है.
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