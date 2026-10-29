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कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन पर उलझा वन विभाग, वेतनमान निर्धारण ने फंसाया समान काम पर समान वेतन

उत्तराखंड वन भवन ( Photo-ETV Bharat )

फिलहाल यह प्रकरण वन विभाग और शासन के बीच लटका हुआ है. शासन वन विभाग को पत्र लिख रहा है तो वन विभाग शासन को चिट्ठी लिखकर मामले में दिशा निर्देश मांग रहा है. इस मामले में परेशानी यह है कि वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है. यानी समान काम के बदले समान वेतन का लाभ इन्हें किस फार्मूले से दिया जाए यह अभी तय नहीं हो पा रहा. ऐसा इसलिए है क्योंकि वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का स्वीकृत ढांचा ही नहीं है.