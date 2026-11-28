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शिक्षा के बाद अब उत्तराखंड वन विभाग में फर्जीवाड़े की दस्तक, रडार पर वन दरोगा और आरक्षी

उत्तराखंड वन विभाग ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का सिलसिला अब वन विभाग तक पहुंच गया है. अब तक ऐसे मामले सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में सामने आते रहे हैं, जहां फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों को जांच के बाद बर्खास्त किया जा चुका है. लेकिन अब वन विभाग में भी वन दरोगा और वन आरक्षियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. वन विभाग में सामने आ रहे मामलों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है. एक वन आरक्षी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने की शिकायत पर नोटिस जारी किया जा चुका है. वहीं एक डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उसे भी नोटिस भेजने की तैयारी है.