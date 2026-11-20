हजारीबाग में छठ पूजा समिति का होर्डिंग फाड़ने का मामला पकड़ा तूल, महापौर ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, तो सांसद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
हजारीबाग में छठ पूजा समिति का होर्डिंग फाड़ने का मामला राजनीतिक रंग ले लिया है. मेयर और सांसद ने इस कार्रवाई का विरोध किया है.
Published : November 20, 2026 at 2:26 PM IST
हजारीबाग: छठ पूजा के बैनर-पोस्टर को नगर निगम के द्वारा बिना नोटिस दिए हटाने की कार्रवाई के बाद उपजा विवाद तूल पकड़ लिया है. हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने इस घटना पर निगम प्रबंधन पर ही कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि गलत मानसिकता के साथ यह कार्रवाई की गई है. चूंकि वह स्वयं छठ पूजा फल वितरण समिति के सदस्य हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है. वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुकुल के आचार्य के साथ गलत व्यवहार और पोस्टर फाड़ने की कार्रवाई पर एतराज जताया है.
हजारीबाग नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में है. मंगलवार को नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स को लेकर कार्रवाई करते हुए श्री षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति का बैनर फाड़ कर हटा दिया था. बैनर आर्ष कन्या गुरुकुल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया गया था. बैनर हटाने को लेकर गुरुकुल के आचार्य के साथ भी नगर निगम प्रबंधन की नोक-झोंक हुई थी.
धरने पर बैठे छठ पूजा फल वितरण समिति के सदस्य
घटना के विरोध में छठ पूजा फल वितरण समिति के सदस्यों ने हजारीबाग नगर निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धरना देकर विरोध दर्ज कराया है. इस घटना को लेकर पूरे जिले भर में नगर निगम की किरकिरी हो रही है. फल वितरण समिति के सदस्य हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा भी हैं. उन्होंने इस घटना पर दुख जाहिर किया और कहा कि गलत मानसिकता के कारण बैनर हटाया गया है. नगर आयुक्त उन जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां-जहां महापौर का संबंध है. महापौर ने नामजद मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है.
नगर आयुक्त ने घटना को लेकर खेद जताया
नगर निगम प्रबंधन के द्वारा गुरुकुल के आचार्य कौटिल्य के साथ गलत व्यवहार किए जाने को लेकर पूरे समाज में आक्रोश है. नगर निगम प्रबंधन पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. हालांकि मामले में नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बुधवार को पूरे राज्य भर में अभियान चलाया गया था. इस अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट मोड़ से लेकर इंद्रपुरी चौक तक अवैध होर्डिंग्स और बैनर हटाए गए हैं. इसी क्रम में छठ पूजा फल वितरण समिति का होर्डिंग हटाया गया है. होर्डिंग हटाने के पीछे का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था. नगर आयुक्त ने मामले को लेकर खेद जारी किया है.
सांसद ने नगर निगम की कार्रवाई पर उठाए सवाल
इधर, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि छठ पूजा से जुड़ा पोस्टर फाड़ना कहीं से भी उचित नहीं है.जिस तरह से नगर निगम प्रबंधन ने गुरुकुल के आचार्य के साथ व्यवहार किया है या सरासर गलत है. उन्होंने बैनर फाड़ने वाले लोगों पर विधि संवत कार्रवाई की मांग की है. साथ ही कहा कि जिन लोगों ने आचार्य के साथ गलत व्यवहार किया है उन्हें माफी मांगनी चाहिए.
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