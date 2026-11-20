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हजारीबाग में छठ पूजा समिति का होर्डिंग फाड़ने का मामला पकड़ा तूल, महापौर ने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, तो सांसद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

हजारीबाग नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छठ पूजा फल वितरण समिति के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: छठ पूजा के बैनर-पोस्टर को नगर निगम के द्वारा बिना नोटिस दिए हटाने की कार्रवाई के बाद उपजा विवाद तूल पकड़ लिया है. हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने इस घटना पर निगम प्रबंधन पर ही कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि गलत मानसिकता के साथ यह कार्रवाई की गई है. चूंकि वह स्वयं छठ पूजा फल वितरण समिति के सदस्य हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है. वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुकुल के आचार्य के साथ गलत व्यवहार और पोस्टर फाड़ने की कार्रवाई पर एतराज जताया है.

हजारीबाग नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में है. मंगलवार को नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स को लेकर कार्रवाई करते हुए श्री षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति का बैनर फाड़ कर हटा दिया था. बैनर आर्ष कन्या गुरुकुल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया गया था. बैनर हटाने को लेकर गुरुकुल के आचार्य के साथ भी नगर निगम प्रबंधन की नोक-झोंक हुई थी.