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6 महीने से दिल्ली में अटका राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी विस्तार का मामला, चिरंजीवी राव बोले पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार का मामला फिर चर्चा में है. प्रदेश कांग्रेस की पूरी तैयारी और नामों की सूची दिल्ली भेजे जाने के बावजूद करीब 6 महीने से कार्यकारिणी विस्तार पर फैसला नहीं हो पाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से संगठन में बदलाव और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की कवायद के बीच निगाहें अब पार्टी हाईकमान पर टिकी है. कार्यकारिणी विस्तार की सूची दिल्ली में अटकने से उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है जिन्हें कार्यकारिणी विस्तार में जगह देने का आश्वासन मिला है. कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के चलते ही क्या कार्यकारिणी विस्तार का मामला ठंडे बस्ते में डाला गया है.