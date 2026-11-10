6 महीने से दिल्ली में अटका राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी विस्तार का मामला, चिरंजीवी राव बोले पंचायत चुनाव के बाद होगा फैसला
अपने कार्यकाल के आखिरी विस्तार के लिए डोटासरा ने प्रदेश प्रभारी रंधावा को सौंपी थी सूची. परफॉर्मेंस के आधार पर भेजे गए थे नाम.
Published : November 10, 2026 at 2:58 PM IST
जयपुर : राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार का मामला फिर चर्चा में है. प्रदेश कांग्रेस की पूरी तैयारी और नामों की सूची दिल्ली भेजे जाने के बावजूद करीब 6 महीने से कार्यकारिणी विस्तार पर फैसला नहीं हो पाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से संगठन में बदलाव और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की कवायद के बीच निगाहें अब पार्टी हाईकमान पर टिकी है. कार्यकारिणी विस्तार की सूची दिल्ली में अटकने से उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है जिन्हें कार्यकारिणी विस्तार में जगह देने का आश्वासन मिला है. कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के चलते ही क्या कार्यकारिणी विस्तार का मामला ठंडे बस्ते में डाला गया है.
चुनाव बाद मंथन: इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीवी राव का कहना है कि पहले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में व्यस्तता के चलते कार्यकारिणी विस्तार पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. अब पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद ही दिल्ली में पार्टी हाईकमान से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. जो लोग योग्य हैं, जिन्होंने निकाय पंचायत चुनाव में बेहतर काम किया, उनको भी कार्यकारिणी में जगह देंगे.
कार्यकाल में आखिरी विस्तार चाहते हैं डोटासरा : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद पर करीब 6 साल हो चुके हैं. डोटासरा कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी का आखिरी विस्तार चाहते हैं ताकि समर्पित कार्यकर्ताओं और धरातल पर काम करने वाले नेताओं को मौका दे सकें. इसके चलते इसी जून में डोटासरा ने प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार के लिए संभावित नाम की सूची प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली जाकर दी थी. सूची तैयार करने और संगठन के भीतर नेताओं की सक्रियता कामकाज और परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया था. प्रदेश कांग्रेस ने वर्तमान पदाधिकारियो के साथ ही अन्य सक्रिय नेताओं के नाम भी दिल्ली भेजे थे. ताकि संगठन में जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सके.
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परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी, फिर भी फैसला नहीं: इस पूरे घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू यह है कि प्रदेश कांग्रेस से पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर जानकारी खुद पार्टी हाईकमान ने मांगी थी. कौन पदाधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में कितना सक्रिय है, इसके अलावा कौन पदाधिकारी सक्रिय नहीं है. उनकी जानकारी मांगी थी. इसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों के स्थान पर पार्टी के समर्पित नेताओं को एडजस्ट करने के लिए सूची भेजी थी. प्रदेश कांग्रेस नेताओं का मानना था, इस बार संगठन में उन्हीं नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो पार्टी के कार्यक्रमों संगठनात्मक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जानकारी भेजने के बावजूद कार्यकारिणी विस्तार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई.
वेणुगोपाल के सामने उठाया मुद्दा: 1 नवंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान भी डोटासरा ने कार्यकारिणी विस्तार की सूची का मामला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के सामने उठाया था. इस पर वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति लेने की बात कही, लेकिन 10 दिन बाद भी इस पर फैसला नहीं हो पाया.
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नए चेहरों को जिम्मेदारी का इंतजार: इधर परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी के नए चेहरों को प्रदेश कार्यकारिणी में जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है. संभावित नेता लगातार प्रदेश कांग्रेस में भी जानकारी लेते नजर आए कि आखिर सूची कब आएगी. संगठन सृजन अभियान के दौरान ही डोटासरा ने कई बार पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की सक्रीयता पर सवाल खड़े किए थे. कहा था कि पार्टी में निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा.
व्यस्तता के चलते नहीं हो पा रहा मंथन : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा ने कहा कि यह बात सही है कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस से परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदेश पदाधिकारियों की सूची मांगी थी. जो परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, उसे हटाने की बात कही थी, लेकिन बीते 6 माह से लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी SIR, वोट चोरी, पेपर लीक जैसे मामलों पर धरने प्रदर्शनों में व्यस्त रहे हैं. ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान की कार्यकारिणी विस्तार पर अभी तक प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चर्चा ही नहीं हुई होगी. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में हुई रैली की परफॉर्मेंस को लेकर भी जानकारी मांगी है. हो सकता है कि अब रैली की रिपोर्ट के बाद ही पदाधिकारियों की सूची पर फैसला हो.
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