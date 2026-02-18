ETV Bharat / state

मैट्रिक परीक्षा छूटी तो छात्रा ने दी जान, देर से पहुंचने पर नहीं मिली थी एंट्री

बिहार के बाहर रहते है माता-पिता: बरहाल मृतक कोमल कुमारी के पिता मां बाहर मजदूरी करते हैं. देर शाम के तकरीबन 9:00 बजे उसकी नानी महाराजचक में रहती है, उनको किसी तरह से जानकारी मिली और पहचान हुई.

देर शाम मिला शव: परिजनों के अनुसार कपड़ा बदल कर घर से निकली थी. काफी देर तक घर नहीं आयी. शाम को खबर मिली कि एक लड़की का डेड बॉडी मिला है. पहचान की गयी तो कोमल कुमारी थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी.

तनाव में थी छात्रा: मृतक के परिजनों ने बताया कि छात्रा मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा देने बरनी स्थित परीक्षा केंद्र पर गई हुई थी. लेट से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं करने दी गयी. कई बार विनती के बावजूद परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिला, इसके बाद वह घर आ गयी. घर आने के बाद काफी तनाव में थी.

"मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए धनरूआ के बरनी हाईस्कूल परीक्षा केंद्र पर गई थी लेकिन 9:07 में पहुंची तो गेट बंद हो चुका था गेट नहीं खोला वह टेंशन में थी घर आई, कपड़ा बदली और बाजार चली गई. शाम को खबर मिली कि ट्रेन से कट गई है" -सुनीता कुमारी, मृतक के परीजन

छानबीन में जुटी पुलिस: बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों के बयान के मुताबिक घटना की जांच की जाएगी.

"एक युवती का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान कोमल कुमारी के रूप में हुई है. खरजमा गांव की रहने वाली थी. पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की जांच की जा रही है." -विवेक भारती, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी

मैट्रिक परीक्षा में नियम: बता दें कि मैट्रिक परीक्षा दो पाली में हो रही है. पहली पाली 9:30 बजे से हैं. परीक्षार्थियों को 9 बजे तक प्रवेश दिया जा रहा है. दूसरी पाली 2 बजे से हैं. ऐसे में 1:30 बजे तक ही प्रवेश दिया जा रहा है. एक मिनट लेट होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.