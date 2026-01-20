ETV Bharat / state

माटी त्योहार: आदिवासी आस्था और परंपरा का पर्व धूमधाम से मना, ग्राम देवी-देवताओं की हुई विशेष पूजा

फसलों की मिंजाई के बाद माटी त्योहार का आयोजन ग्रामीण करते हैं. त्योहार मनाने में बाहरी लोग भी योगदान देते हैं.

KURUSHNAR VILLAGE
माटी त्योहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: आदिवासी अंचलों में परंपरा, आस्था और सामूहिक सहभागिता से जुड़ा माटी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. फसलों की मिंजाई के बाद आयोजित होने वाला यह पर्व आदिवासी समाज के लिए प्रकृति, भूमि और ग्राम देवी-देवताओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का प्रतीक है.

माटी त्योहार के रंग

माटी त्योहार के मौके पर ग्रामीण एक स्थान पर जमा होकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और अच्छे फसल उत्पादन और स्वस्थ जीवन के लिए ग्राम देवताओं को धन्यवाद करते हैं. माटी त्योहार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग ही सांस्कृतिक नजारा देखने को मिलता है. इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं के हाथों में होती है. पूजा-अर्चना से लेकर कार्यक्रम के संचालन तक, महिलाएं ही इस परंपरागत अनुष्ठान का नेतृत्व करती हैं, जो आदिवासी समाज में महिला सशक्तिकरण और सामूहिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण है.

माटी त्योहार (ETV Bharat)

सदियों से चली आ रही ग्राम देवी देवताओं की पूजा

त्योहार के अंतर्गत आज ग्राम कुरुशनार की ग्रामीण महिलाएं नारायणपुर के अबूझमाड़ प्रवेश द्वार के सामने जमा हो गईं. ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि सदियों से चली आ रही आदिवासी रीति-नीति और परंपरा का पालन हर साल ये लोग करते हैं. इस साल भी इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों से स्वेच्छा अनुसार चंदा एकत्र किया गया. ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि माटी त्योहार आदिवासी समाज के लिए हर्ष और उल्लास का पर्व है, जिसमें विशेष पूजा-अर्चना कर ग्राम देवताओं से पूरे क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. इस आयोजन के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं एवं पुरुष पारंपरिक आदिवासी लोग गायन एवं नृत्य करते हुए देवताओं से कृतज्ञता प्रकट करते हैं.

इस वजह से लेते हैं चंदा

राहगीरों से ली जाने वाली चंदा राशि को लेकर ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति पर पैसे देने का कोई दबाव नहीं होता. लोग अपनी खुशी और श्रद्धा से 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की राशि ग्राम देवी-देवताओं के नाम अर्पित करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहे. कई स्थानों पर ग्रामीण महिलाएं हाथों में लाली टीका और फूल लेकर राहगीरों का पारंपरिक स्वागत करती हैं, उन्हें माटी त्योहार में शामिल होने का आमंत्रण देती हैं. इस आत्मीय व्यवहार से प्रभावित होकर अनेक राहगीर स्वेच्छा से चंदा देकर ग्राम देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं.

कुछ लोग इस परंपरा को बाहरी लोगों से एक प्रकार के वार्षिक “टेक्स संग्रहण” के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है. इस माध्यम से यह पर्व केवल आदिवासी समाज तक सीमित न रहकर पूरे जिले के लोगों को जोड़ता है और सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है.

इस पर्व की खासियत

माटी त्योहार आदिवासी संस्कृति से गहराई से जुड़ा ऐसा पर्व है, जो हमें अपनी मिट्टी, प्रकृति और परंपरा के प्रति सम्मान और समर्पण का संदेश देता है. आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ते आदिवासी समाज के बीच नारायणपुर जिले में आज भी सदियों पुरानी प्रकृति-पूजन परंपरा का जीवित रहना एक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रमाण है. यह पर्व आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल एक परंपरा, बल्कि आदिवासी पहचान और प्रकृति-संवेदनशील जीवनशैली की अमूल्य धरोहर बनकर उभर रहा है.

नारायणपुर में KBKS का आदिवासी महाप्रशिक्षण शिविर, युवाओं को अधिकारों की जानकारी के साथ संस्कृति का संरक्षण भी समझाया

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026: प्रमोशनल इवेंट में बच्चों की वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, नारायणपुर की दीवारों पर शांति और संस्कृति के रंग

अबूझमाड़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगलों से आईईडी सामग्री और 82 बीजीएल सेल बरामद

TAGGED:

ABUJHMAD
NARAYANPUR
KURUSHNAR VILLAGE
बस्तर
MATI FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.