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श्रीबांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की बैठक; श्रद्धालुओं ने 3 महीने में 4.90 करोड़ का दान दिया

हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुधवार देर रात संपन्न हुई.

श्रीबांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी की बैठक.
श्रीबांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी की बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:41 AM IST

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मथुरा: वृंदावन के श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट बनने के बाद कॉरिडोर बनाने की राह आसान होती हुई नजर आ रही है. हाई पावर कमेटी की बैठक में बताया गया कि 3 महीने में 4.90 करोड़ रुपए का दान श्रद्धालुओं से मिला है. सोने-चांदी के आभूषण और विदेशी मुद्रा भी दान में मिली है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुधवार देर रात संपन्न हुई. कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर की गुल्लक में पिछले 3 महीने में 4 करोड़ 90 लाख रुपए का दान श्रद्धालुओं की तरफ से आया है. श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है.

बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु: हाई पावर कमेटी ने अपने सदस्यों के साथ बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट की प्रगति रिपोर्ट पेश की. श्रीठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर प्रांगण की अलमारियों आदि और भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में पूर्व में रखे गए बक्से और अन्य बैंक आदि के लॉकरों में रखी गई पीली व सफेद धातु का मूल्यांकन कराने के बाद अन्य मूल्यवान वस्तुओं को पंजाब नैशनल बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए बड़े लॉकर में रखने की प्रगति हुई है.

ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगोद, जनपद कोटा, राजस्थान में मंदिर बांके बिहारी जी विराजमान वृंदावन, जिला मथुरा, यूपी के नाम दर्ज 15.710 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल को नीलाम करने एवं अग्रिम वर्ष के लिए ठेका पर उठाने के लिए कार्रवाई पर प्रगति हुई है.

श्री श्याम सुंदर बेरीवाल द्वारा ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी महाराज के स्वर्ण/रजत झूला, सिंहासन, सीढ़ी आदि की मरम्मत होगी. इसके लिए मंदिर प्रांगण में बाएं हाथ वाले बरामदे पर 20 से 25 दिन तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक विशेष कारीगरों द्वारा कार्य किया जाएगा.

श्रीबांके बिहारी जी महाराज (देवता) के पक्ष में निष्पादित बैनामों के आधार पर नगर निगम के अभिलेखों में नाम ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी महाराज (देवता) दर्ज करने के लिए नगर निगम को देय धनराशि से अवमुक्त करने के लिए महापौर को पत्र भेजने हेतु विचार विमर्श हुआ है.

हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

श्रीकुंजबिहारी मंदिर राधाकुंड की पूर्व के ठेकेदारों द्वारा विद्युत बिल व अन्य करों का भुगतान न किए जाने किए जाने के कारण श्रीकुंजबिहारी मंदिर में अवैध विद्युत कनेक्शन प्रयोग करने पर विधिक कार्रवाई होगी. साथ ही श्रीबांके बिहारी जी के पक्ष में लिए गए 04 बैनामों का अनुमोदन किया गया है.

श्रीबांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन के दरबार में वसूली, फूल बंगला के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने के नए पैंतरे की जानकारी होने पर विधिक कार्रवाई करे लिए विचार-विमर्श किया गया.

राजस्थान एलाइड एंड सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन की बातें सामने आई हैं. जारी निविदा की शर्तों के अनुरूप श्री निधिवन राज की सुरक्षा निविदादाता द्वारा कराई जानी थी.

इसके बाद भी श्री निधिवन राज में सुरक्षा किस आदेश से प्रदान की गई, अनुबंध के अनुरूप सुरक्षाकर्मियों की व्यक्तिगत सूचना, योग्यता और पुलिस से चरित्र सत्यापन उपलब्ध कराया जाना था.

प्रतिमाह सुरक्षाकर्मियों को भीड़ प्रबंधन सार्वजनिक व्यवहार, अग्निशमन आदि संबंधी प्रशिक्षण का विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाना था. 6 महीने की अवधि के बाद सुरक्षा कर्मियों का स्थान परिवर्तन किया जाना था. इन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई.

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपूर्ण बैंक विवरण उपलब्ध कराने के कारण मंदिर द्वारा जमा की गई धनराशि का मिलान नहीं हो रहा है. इसलिए सभी संबंधित बैंकों द्वारा प्रतिदिन का पूर्ण वार्षिक विवरण उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सभी बैंको द्वारा गोलक से निकलने वाले कटे-फटे नोटों को जमा करने का विवरण उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी हुए.

गोलक की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उसी दिन खाते में जमा कर दी जाती है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसी दिन जमा न कर अगले दिन अथवा उसके बाद खाते में जमा की जाती है. सभी संबंधित बैंको को पंजाब नेशनल बैंक के अनुरूप उसी दिन खाते में जमा करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन प्रवर्तन) मथुरा द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है. सहायक खाद्य आयुक्त मथुरा द्वारा ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी मंदिर के आस-पास की दुकानों मे विक्रय की जा रही खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कर की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई है.

ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी मंदिर के चबूतरे पर अवैध कब्जा धारकों के संबंध में डीजीसी (सिविल) की विधिक राय की प्रगति की समीक्षा हुई. मंदिर कार्यालय के लिए नवनियुक्त श्री पवन गौतम सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी की 2 महीने अवधि के कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कुलदीप अरोड़ा एंड एसोशिएट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आख्या पर विचार विमर्श किया गया.

सुयोग्य मीडिया द्वारा क्रय किए गए सामान को ठाकुर श्रीबांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन प्रबंधन को हस्तांतरण करने की प्रगति जांची गई. सुयोग्य मीडिया द्वारा लाईव स्ट्रीमिंग कार्यालय में कर रहे कर्मियों का प्रतिमाह मानदेय भुगतान करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया. सुयोग्य मीडिया द्वारा मंदिर लाईव स्ट्रीमिंग कार्यालय में ली गई इंटरनेट लीज लाइन का भुगतान और प्रतिमाह आने वाले बिल के भुगतान पर विचार विमर्श किया गया.

हाई पावर कमेटी की बैठक.
हाई पावर कमेटी की बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)

श्रीबांके बिहारी जी मंदिर से निकलने वाले फूलों के निस्तारण के संबंध में विचार विमर्श किया गया. प्रचलन से बाहर भारतीय करेंसी के नोटों का अब तक निस्तारण न करने के कारणों पर विचार किया गया. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 24 देशों की करेंसी मान्य की जा रही है. इसके अलावा अन्य देशों की करेंसी के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया.

पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा मंदिर के बाहरी हिस्से में सफाई कार्य की प्रगति और मंदिर के अंदर के हिस्से में सफाई कार्य के लिए विचार विमर्श किया गया. आयकर विभाग में जमा धनराशि का रिफंड लेने के लिए की गई कार्रवाई जानी गई. मंदिर के पास लगे CCTV कैमरों को HD और AI तकनीक से लैस करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई.

विद्यापीठ चौराहे से मंदिर प्रवेश द्वार तक रेलिंग लगाने की प्रगति जानी गई. नेगोशिएशन तिथि और समय पर क्रय उपसमिति के सदस्यों द्वारा समय पर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए. मंदिर सेवायत प्रॉपर्टी के मूल्य निर्धारण और फ्लैट का मूल्य निर्धारण के संबंध में विचार विमर्श हुआ.

बैठक में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त सदस्य मुकेश मिश्रा, जिला जज मथुरा सदस्य विकास कुमार, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर सदस्य सचिव चंद्र प्रकाश सिंह, राजभोग समूह से शैलेंद्र गोस्वामी पुत्र ब्रजनाथ गोस्वामी और श्रीवर्धन गोस्वामी पुत्र जुगल किशोर गोस्वामी, शयनभोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी और विजय कृष्ण गोस्वामी बब्बू पुत्र बाल कृष्ण गोस्वामी उपस्थित रहे.

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