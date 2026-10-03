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संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने गया युवक लापता, आश्रम के बाहर धरने पर बैठे परिजन

आश्रम के बाहर धरना देते लापता युवक के परिजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद दूसरा प्रकरण युवक के लापता होने का सामने आया है. कहा जा रहा कि हाथरस निवासी युवक अनुज चौधरी (16) तीन महीने से लापता है. परिजनों का दावा है कि प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ग्रहण करने के बाद से वह वापस घर नहीं लौटा है. इससे आक्रोशित परिजनों ने वृंदावन आश्रम के बाहर धरना शुरू कर दिया है.