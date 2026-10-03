संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने गया युवक लापता, आश्रम के बाहर धरने पर बैठे परिजन
हाथरस का रहने वाला है युवक. दादी ने आश्रम प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:14 PM IST
मथुरा : वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद दूसरा प्रकरण युवक के लापता होने का सामने आया है. कहा जा रहा कि हाथरस निवासी युवक अनुज चौधरी (16) तीन महीने से लापता है. परिजनों का दावा है कि प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ग्रहण करने के बाद से वह वापस घर नहीं लौटा है. इससे आक्रोशित परिजनों ने वृंदावन आश्रम के बाहर धरना शुरू कर दिया है.
हाथरस के बारामई गांव निवासी दादी मुन्नी देवी का कहना है कि अनुज का ननिहाल वृंदावन के पानी गांव के पास है. तीन माह पूर्व अनुज दीक्षा ग्रहण करने प्रेमानंद महाराज के आश्रम गया था. इसके बाद से अनुज का पता नहीं चल रहा है. बीते शुक्रवार को अनुज के माता-पिता, बहन, नानी और कई परिजन आश्रम के बाहर धरना देकर प्रदर्शन करने लगे. परिजनों का आरोप है कि आश्रम के लोगों ने अनुज का कैद रखा है.
संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर धरना-प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझने का प्रयास किया गया. परिजनों का कहना है कि प्रशासन तीन दिन के भीतर अनुज को खोज कर सामने लाए. अन्यथा अनहोनी की दशा में प्रशासन जिम्मेदार होगा. मुन्नी देवी जब तक हमारा नाती वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगा.
सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में है. परिजन धरने पर बैठे हैं. लापता युवक की तलाश की जा रही है. आश्रम प्रबंधन से भी जानकारी जुटाई जा रही है. युवक की खोज में पुलिस टीमें लगी हुई हैं.
बता दें, बीते 25 सितंबर को संत प्रेमानंद महाराज के परम शिष्य रसिक दुलारी उर्फ दीपक कुमार निवासी मध्य प्रदेश जबलपुर निवासी ने चौथी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी. शिष्य की मौत की गुत्थी अभी सुलझ नहीं सकी है. इसके बाद युवक के लापता होने का नया प्रकरण सामने आने से मामला गंभीर हो गया है.
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