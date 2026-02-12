ETV Bharat / state

मथुरा में MVDA ने सीज किया होटल; दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई, ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लगी थी आग

सचिव आशीष कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से होटल को सीज किया गया है.

MVDA ने सीज किया होटल
MVDA ने सीज किया होटल (Photo credit: एमवीडीए मीडिया सेल)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:12 PM IST

मथुरा : वृंदावन में बुधवार को एक नवनिर्मित होटल में आग लगने के मामले में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है. एमवीडीए ने गुरुवार को मानक के अनुरूप दस्तावेज न मिलने के कारण होटल को सीज कर दिया है.

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार को वृंदावन रूकमणि विहार में स्थित एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई थी. गुरुवार को होटल के दस्तावेजों की जांच की गई. जांच में पाया गया कि आवासीय भूखंड के तौर पर नक्शा स्वीकृत कराया गया था, जबकि मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां के तौर पर प्रयोग में लाया गया. विकास प्राधिकरण की ओर से होटल को सीज किया गया है. होटल मालिक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लगी थी आग : मथुरा के वृंदावन में बुधवार को एक नवनिर्मित होटल में उद्घाटन (ओपनिंग सेरेमनी) के दौरान भीषण आग लग गई थी. यह हादसा रुक्मणी विहार इलाके में स्थित होटल में हुआ था. अग्निकांड में करीब तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनमें एक बच्ची और एक महिला शामिल थी.

इस दौरान होटल में लगभग 40 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी. दमकल विभाग ने क्रेन और सीढ़ियों की मदद से छत पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही थी. होटल में 24 कमरे बने हैं और पिछले डेढ़ वर्ष से होटल बनाने का काम चल रहा था. ओपनिंग के दौरान होटल के मालिक और परिवार के कुछ लोग मौजूद थे. आग लगने के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे.



संपादक की पसंद

