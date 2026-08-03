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मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का एक्शन, 22 हजार वर्ग मीटर में फैली दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बरसाना और गोवर्धन रोड पर बिना अनुमति बनी दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया.

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MVDA की कार्रवाई: बिना अनुमति बनी कॉलोनियों को कराया गया जमींदोज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 9:20 PM IST

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मथुरा: मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने सोमवार की दोपहर बाद दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर बड़ा एक्शन किया है. मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार ने बताया कि मथुरा-गोवर्धन रोड और मथुरा-बरसाना रोड पर 22,000 वर्ग मीटर में फैली दो कॉलोनियां अवैध रूप से संचालित थीं.

जेसीबी की सहायता से इन अवैध निर्माणों को गिराया गया है और मालिकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. जनपद के बरसाना रोड स्थित सुरेश जोशी द्वारा 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था.

अवैध कॉलोनियों पर मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर. (Video Credit: ETV Bharat)

दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी: विजय सिंह द्वारा मुखराई गांव के पास नगला पहल वरिया गोवर्धन रोड पर 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति के कॉलोनी तथा मुख्य गेट का निर्माण कराया जा रहा था. सोमवार को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दोनों कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और 10 अगस्त को कॉलोनी के दस्तावेजों को पेश करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं. प्राधिकरण के द्वारा समय-समय पर अवैध कॉलोनी संचालकों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की जाती है. प्राधिकरण सचिव आशीष कुमार ने बताया कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाता है.

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MVDA ने जारी किया नोटिस, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)

अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर: सोमवार की दोपहर बाद बरसाना रोड और गोवर्धन रोड पर कुल 22,000 वर्ग मीटर में बिना अनुमति के कराए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई की गई. निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए. इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मौके पर दोनों कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

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