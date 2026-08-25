राष्ट्र रक्षा सूत्र अभियान; साध्वी ऋतंभरा के आश्रम से वाघा बॉर्डर के सैनिकों के लिए भेजी जाएंगी दो लाख राखियां
साध्वी ऋतंभरा के वृंदावन स्थित आश्रम वात्सल्य ग्राम में मंगलवार को राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:57 PM IST
मथुरा : साध्वी ऋतंभरा के वृंदावन स्थित आश्रम वात्सल्य ग्राम में मंगलवार को आयोजित राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक रंग-रंग कार्यक्रम पेश किए गए तो वहीं अपने हाथों से तैयार की गईं 2 लाख से अधिक रक्षा सूत्र साध्वी ऋतंभरा को अर्पण किए गए. यह सभी रक्षा सूत्र स्कूल की छात्राएं वाघा बॉर्डर पहुंचकर सैनिकों की कलाई पर राखी बंधेंगी.
वृंदावन की साध्वी ऋतंभरा के आश्रम वात्सल्य ग्राम आज रजत जयंती समारोह राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें स्कूली छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर अपनी प्रस्तुति पेश की. वहीं प्रदेश के अनेक स्कूलों से आई हुई राखियां जम्मू कश्मीर बॉर्डर वाघा बॉर्डर और कक्षा के बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवान की कलाई पर राखियां बांधी जाएंगी. वत्सल ग्राम से 2 लाख 71 हजार 841 राखियां तैयार की गई हैं. यह राखियां रक्षाबंधन से पूर्व भारतीय सीमा पर तैनात जवानों की कलाई पर बांधने के लिए भेजी जाएंगी.
वात्सल्य ग्राम साध्वी ऋतंभरा ने भारतीय सीमा पर तैनात जवानों के लिए 2001 में राष्ट्र रक्षा सूत्र की शुरुआत की थी. आज 25 वर्ष हो चुके हैं तब से लगातार भारतीय जवानों के लिए राखियां भेजी जा रही हैं. उसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए भी राखियां यहीं से भेजी जा रही हैं.
साध्वी ऋतंभरा ने बताया कि रजत जयंती समारोह में राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम रखा गया है. मैं सोचती हूं बहुत कुछ हम नहीं कर पाते, लेकिन जो करते हैं उनके साथ में हम लोग खड़े तो हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा एहसास हो सकता है. इसीलिए "सहयोगी बानो साथी बानो एक साथ आओ." जो अच्छा कर रहे हैं उनका संबल बन जाओ हमने अपना राखी बनाने का लक्ष्य 1 लाख 11 हजार रखा था, लेकिन लक्ष्य से ढाई गुना राखियां जवानों की कलाई के लिए भेजी जा रही हैं.
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