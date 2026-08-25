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राष्ट्र रक्षा सूत्र अभियान; साध्वी ऋतंभरा के आश्रम से वाघा बॉर्डर के सैनिकों के लिए भेजी जाएंगी दो लाख राखियां

आश्रम वात्सल्य ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा. ( Photo Credit : ETV Bharat )