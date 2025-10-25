ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर के खजाने की जांच सीबीआई से कराने की मांग, संतों ने दी अनशन की चेतावनी

मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तोष खाना खाली मिलने पर संतों ने नाराजगी जताई है.

श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना चोरी मामला.
श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का खजाना चोरी मामला. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 8:59 AM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 9:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोष खाना खाली मिलने पर संतों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. साथ ही संतों ने आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है. संतों का कहना है कि मंदिर में रखा लाखों-करोड़ों का खजाना गायब है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.

बांके बिहारी मंदिर से खजाना चोरी मामले से आक्रोशित संत. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, धनतेरस पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोष खाना का ताला खोलकर खजाने की तलाश की गई थी. तलाशी के दौरान बड़ी-बड़ी सन्दूकें तो मिलीं, लेकिन खजाना नहीं मिला. 19 और 20 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी जुडिशरी सिविल जज और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तोष खाना का दरवाजा खोलकर खजाने की तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला. वृंदावन के साधु संतों का दावा है कि मंदिर में लाखों-करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है. ऐसे में इतना बड़ा खजाना रातों-रात कहां चला गया. ऐसे में सीबीआई से जांच की जरूरत है. साधु संतों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है.



दीपावली के दिन संदूक में मिलीं सोने-चांदी की छड़ें : बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में 20 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर के तोष खान का दरवाजा खोलकर दूसरे दिन दूसरी मंजिल पर खजाने की तलाश की गई. इस दौरान दो संदूक मिलीं, एक संदूक में करीब 4 फुट की सोने की छड़ी और दूसरे संदूक में 3 फुट की तीन चांदी की छड़ें मिलीं. एक अन्य संदूक पूरी तरह खाली मिला. इसके अलावा कई खाली बॉक्स भी मिले. जिनमें सोने के कंगन और हार रखे होने की आशंका जताई जा रही थी. खोज में तांबे-पीतल के बर्तन भी बरामद हुए हैं.





फलहारी संत दिनेश शर्मा ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में लाखों करोड़ रुपये, कागज, सोना-चांदी, आभूषण सब चोरी हो चुके हैं. हमने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. यह हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का सवाल है. बांके बिहारी मंदिर के खजाने में हिंदुओं ने, राजा महाराजाओं ने दान दिया था, तब जाकर खजाना इकट्ठा हुआ था. कुछ विधर्मियों ने खजाने को खाली कर दिया है, हमारी सरकार से मांग है कि मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए. अगर जांच नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल आमरण अनशन करेंगे.

यह भी पढ़ें : श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास की क्या होगी संरचना? कौन-कौन होगा शामिल, श्रद्धालुओं को क्या मिलेंगी सुविधाएं

यह भी पढ़ें : बांके बिहारी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ के कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी वापस ली

Last Updated : October 25, 2025 at 9:18 AM IST

TAGGED:

SHRI THAKUR BANKE BIHARI TEMPLE
बांके बिहारी मंदिर का खजाना
THEFT AT BANKE BIHARI TEMPLE
बांके बिहारी मंदिर में चोरी
SHRI BANKE BIHARI TEMPLE MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.