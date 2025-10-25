बांके बिहारी मंदिर के खजाने की जांच सीबीआई से कराने की मांग, संतों ने दी अनशन की चेतावनी
मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का तोष खाना खाली मिलने पर संतों ने नाराजगी जताई है.
मथुरा : वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोष खाना खाली मिलने पर संतों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. साथ ही संतों ने आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है. संतों का कहना है कि मंदिर में रखा लाखों-करोड़ों का खजाना गायब है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
बता दें, धनतेरस पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तोष खाना का ताला खोलकर खजाने की तलाश की गई थी. तलाशी के दौरान बड़ी-बड़ी सन्दूकें तो मिलीं, लेकिन खजाना नहीं मिला. 19 और 20 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी जुडिशरी सिविल जज और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तोष खाना का दरवाजा खोलकर खजाने की तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला. वृंदावन के साधु संतों का दावा है कि मंदिर में लाखों-करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है. ऐसे में इतना बड़ा खजाना रातों-रात कहां चला गया. ऐसे में सीबीआई से जांच की जरूरत है. साधु संतों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है.
दीपावली के दिन संदूक में मिलीं सोने-चांदी की छड़ें : बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी सिविल जज जूनियर डिवीजन के निर्देशन में 20 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर के तोष खान का दरवाजा खोलकर दूसरे दिन दूसरी मंजिल पर खजाने की तलाश की गई. इस दौरान दो संदूक मिलीं, एक संदूक में करीब 4 फुट की सोने की छड़ी और दूसरे संदूक में 3 फुट की तीन चांदी की छड़ें मिलीं. एक अन्य संदूक पूरी तरह खाली मिला. इसके अलावा कई खाली बॉक्स भी मिले. जिनमें सोने के कंगन और हार रखे होने की आशंका जताई जा रही थी. खोज में तांबे-पीतल के बर्तन भी बरामद हुए हैं.
फलहारी संत दिनेश शर्मा ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में लाखों करोड़ रुपये, कागज, सोना-चांदी, आभूषण सब चोरी हो चुके हैं. हमने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. यह हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का सवाल है. बांके बिहारी मंदिर के खजाने में हिंदुओं ने, राजा महाराजाओं ने दान दिया था, तब जाकर खजाना इकट्ठा हुआ था. कुछ विधर्मियों ने खजाने को खाली कर दिया है, हमारी सरकार से मांग है कि मामले को सीबीआई से जांच करानी चाहिए. अगर जांच नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल आमरण अनशन करेंगे.
