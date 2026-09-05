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मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला; आसमान में 500 ड्रोन ने दिखाए अलौकिक दृश्य, कान्हा का बालरूप देख लगे जयकारे

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से सोमनाथ और प्रयागराज की तर्ज पर किया गया आयोजन.

मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला
मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:26 PM IST

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मथुरा : सोमनाथ और प्रयागराज की तर्ज पर पहली बार उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा के आसमान में 500 ड्रोन उड़ा कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया. भगवान कृष्ण की बाल छवि आसमान में नजर आई तो जन्माष्टमी के उत्सव पर एकत्र हुए श्रद्धालुओं के जयकारे से वातावरण गूंज उठा. कान्हा की बाल लीलाएं देखकर श्रद्धालु निहाल हो उठे.

मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला. (Video Credit : ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा पहली बार जन्माष्टमी पर 500 ड्रोन आसमान में उड़ाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया. धरती पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम और आसमान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए.

शहर के किशोरी रमन डिग्री कॉलेज के मैदान में रात 12 बजते ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव हुआ. शंख घंटा-घड़ियाल की ध्वनियों से मंदिर गूंजने लगे. जन्मोत्सव मनाने उमड़े श्रद्धालु जय कन्हैया, जय गोपाला, जय कन्हैया लाल की...धुनों पर थिरकते नजर आए.

वहीं दूसरी ओर आसमान में उड़ रहे 500 ड्रोन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की तस्वीरें उकेर रहे थे. ड्रोन के करतब देखने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ रही. कृष्ण जन्मोत्सव का मुहूर्त होते ही सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे.

मथुरा नगरी में कन्हैया का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मठ-मंदिरों में भी रात 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया. श्रद्धालुओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दीं.

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026
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