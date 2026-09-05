ETV Bharat / state

मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला; आसमान में 500 ड्रोन ने दिखाए अलौकिक दृश्य, कान्हा का बालरूप देख लगे जयकारे

मथुरा में ड्रोन से श्रीकृष्ण लीला ( Photo Credit : ETV Bharat )