ETV Bharat / state

सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे संत प्रेमानंद महाराज, श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद

मथुरा : धार्मिक नगरी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर 12 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बीते 10 जनवरी से शुरू हुआ था. आगाज के दिन शनिवार सुबह बाजे-गाजे के साथ नगर में शोभायात्रा निकाली गई थी. कार्यक्रम में रोजाना दूर दूर से संतगण और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज सुदामा कुटी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ठाकुरजी की दर्शन-आरती की. इस दौरान वहां मौजूद भक्तों को आशीर्वाद भी दिया.

108 महायज्ञ में डाली जा रहीं आहुतियां : आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज सुदामा कुटी से निकलने के बाद परिक्रमा मार्ग के कुंभ स्थल क्षेत्र में बने श्री रामनादाचार्य के 108 महायज्ञ में भी पहुंचे. यहां हर रोज सैकड़ों साधु, संत समाज की ओर यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही हैं. साथ ही श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धार्मिक संबोधन दिए जा रहे हैं. इस अवसर पर स्वामी मदन मोहन दास, स्वामी अविचल देवाचार्य, महंत मुनी शरण महाराज, स्वामी बाल गोविंदाचार्य, स्वामी राजा, महंत माधव दास मोनी बाबा, महंत गुरु प्रसन्न दास, स्वामी जय राम देवाचार्य, महंत सुदर्शन दास, जगन्नाथ दास शास्त्री, अशोक व्यास, विपिन बापू, प्रिया शरण, भक्ति माली, शिव प्रसाद अग्रवाल, मनीष कृष्ण, ईश्वर चैतन्य, स्वामी अनिरुद्ध आचार्य स्वामी ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे.







1926 में हुई सुदामा कुटी की स्थापना : यमुना नदी के किनारे वृंदावन में स्थित सुदामा कुटी की स्थापना 1926 में सुदामा दास महाराज ने की थी. सुदामा दास महाराज का जन्म बिहार के गोपालगंज गांव छिपाया में 1899 में हुआ था. सुदामा दास महाराज जन्म के बाद कुछ वर्ष अयोध्या में रहे. इसके बाद वर्ष 1925 में वृंदावन आ गए. वर्ष 1926 में यमुना नदी के किनारे सुदामा कुटी की स्थापना की गई थी. कुटी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.





यह भी पढ़ें : सुदामा कुटी का शताब्दी वर्ष; गाजे-बाजे के साथ निकाली गई शोभायात्रा, संघ प्रमुख करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन

यह भी पढ़ें : भूख लगी तो पकड़ ली साधु की धोती, देखें बंदर के कारनामे का मजेदार वीडियो