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मथुरा पुलिस का माफिया पर एक्शन; मध्य प्रदेश से 19 करोड़ की संपत्ति सीज

मथुरा: जनपद की इंडियन ऑयल रिफायनरी से तेल चोरी के आरोप में गैंगस्टर के तहत मध्य प्रदेश देवास जिले के माफिया अशोक जैन के खिलाफ मथुरा जिलाधिकारी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई. बड़ी कार्रवाई की गई है. 19 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया. वहीं एक पेट्रोल पंप 20 लाख रुपए की नगदी और लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है.

दरअसल बता दें कि मथुरा रिफायनरी की पाइप लाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी का बड़ा खेल वर्ष 2014 में किया गया था. पुलिस ने धीरे-धीरे आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की और जेल भेजा गया, लेकिन मास्टरमाइंड अशोक जैन जो कि तेल चोरी का बड़ा सरगना माना जाता है.



एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया मथुरा पुलिस ने गैंगस्टर के तहत रिफाइनरी में तेल चोरी के आरोप माफिया अशोक जैन की संपत्ति 19 करोड़ 44 लाख की आंकी गई है. मध्य प्रदेश के देवास जिले में माफिया की संपत्ति को कुर्क किया गया है. देवास में साढ़े तीन हेक्टेयर भूमि की कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए है.

देवास जिले में एक और संपत्ति 2.7 हेक्टेयर सात करोड़ तीस लाख रुपये संपत्ति 1. हेक्टेयर जिसकी कीमत 60 लाख 80 हजार रुपए है. 1.1 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत 74 लाख रुपए है. 1.1 हेक्टेयर खेती की जमीन, जिसकी कीमत एक करोड़ 10 लख रुपए एक पेट्रोल पंप ऑयल टैंकर लग्जरी गाड़ी और 20 लख रुपए की नदी बरामद करके संपत्ति को जब्त किया गया है.