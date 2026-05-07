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पुलिस मुठभेड़ में 50-50 हजार का इनामी बदमाश लंबू और पप्पू ढेर, मथुरा में लगातार लूट और डकैती को अंजाम दे रहे थे बावरिया गैंग के सदस्य

मथुरा: यूपी के मथुरा जिले में लगातार लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे बावरिया गैंग के बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए. गुरुवार की सुबह तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. बावरिया गैंग के बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायर किए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश ढेर हुए. अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. हाल ही में गैंग ने परचून व्यापारी के घर पर लाखों रुपए की डकैती डाली गई थी.

इनामी दो बदमाश ढेर

जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ गुरुवार की सुबह हुई. बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर उर्फ लंबू गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बदमाशों को मृत्यु घोषित कर दिया दोनों बदमाशों पर आगरा डीआईजी ने पचास पचास हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. वहीं मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए. जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज

बाबरिया गैंग के दो सक्रिय सदस्य धर्मवीर और राजेंद्र नाम बदलकर राजस्थान, दिल्ली और यूपी में लूट डकैती की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे. 10 दिन पूर्व सुरीर थाना क्षेत्र कस्बे में परचून व्यापारी के घर पर देर रात में डकैती डाली गई. परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और बंधक बनाकर करीब 30 लख रुपए की नगदी सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश के लिए 8 टीम में गठित करते हुए उनकी तलाश शुरू की.