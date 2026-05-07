पुलिस मुठभेड़ में 50-50 हजार का इनामी बदमाश लंबू और पप्पू ढेर, मथुरा में लगातार लूट और डकैती को अंजाम दे रहे थे बावरिया गैंग के सदस्य
एनकाउंटर में दो पुलिसकर्मी भी हुए घायल, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 10:16 AM IST
मथुरा: यूपी के मथुरा जिले में लगातार लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे बावरिया गैंग के बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए. गुरुवार की सुबह तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. बावरिया गैंग के बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायर किए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश ढेर हुए. अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. हाल ही में गैंग ने परचून व्यापारी के घर पर लाखों रुपए की डकैती डाली गई थी.
इनामी दो बदमाश ढेर
जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ गुरुवार की सुबह हुई. बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर उर्फ लंबू गोली लगने से घायल हो गए. दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बदमाशों को मृत्यु घोषित कर दिया दोनों बदमाशों पर आगरा डीआईजी ने पचास पचास हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. वहीं मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए. जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है.
बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज
बाबरिया गैंग के दो सक्रिय सदस्य धर्मवीर और राजेंद्र नाम बदलकर राजस्थान, दिल्ली और यूपी में लूट डकैती की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे. 10 दिन पूर्व सुरीर थाना क्षेत्र कस्बे में परचून व्यापारी के घर पर देर रात में डकैती डाली गई. परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और बंधक बनाकर करीब 30 लख रुपए की नगदी सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश के लिए 8 टीम में गठित करते हुए उनकी तलाश शुरू की.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि जनपद के सुरीर थाना क्षेत्र इलाके में पिछले दिनों फॉर्चून व्यापारी के घर में घुसकर लाखों रुपए की डकैती और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी. तभी पुलिस को सूचना मिली कि राजस्थान के बावरिया गैंग के बदमाश जनपद में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं.
मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल
पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कि जिसपर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए दो बदमाश धर्मवीर उर्फ लंबू और पप्पू उर्फ राजेंद्र गोली लगने से घायल हो गए. घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृतक घोषित कर दिया. दोनों बदमाश बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं. पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
यह भी पढ़ें :मथुरा में ठाकुरजी का 484वां प्राकट्योत्सव, 5100 लीटर दूध और 200 किलो दही से हुआ अभिषेक, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़