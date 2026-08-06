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मथुरा के जंगल में फिजियोथैरेपी छात्र का शव मिला; हत्या करके फेंका गई थी लाश, जांच जारी

मथुरा के जंगल में फिजियोथैरेपी छात्र का शव मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: जनपद के जेत कोतवाली क्षेत्र धोरेरा के जंगल में फिजियोथैरेपी छात्र की हत्या कर शव को फेंक दिया गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान विपिन नीमगांव निवासी के रूप में हुई है. इंस्टाग्राम पर विपिन को मैसेज करके बुलाया गया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है.

मथुरा जनपद के जैत कोतवाली क्षेत्र में आगरा-दिल्ली राजमार्ग के किनारे जंगल में फिजियोथैरेपी छात्र की हत्या करके शव को फेंक दिया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मुआयना किया गया.

मृतक छात्र के शव को पोस्टपार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक छात्र के शरीर पर चोट के निशान हैं. हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका लगाई जा रही है. पुलिस मामले की जानकारी में जुटी है.

धोरेरा के जंगल में छात्र का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मृतक छात्र की पहचान विपिन निवासी नीमगांव थाना हाईवे जनपद मथुरा के रूप में हुई है.