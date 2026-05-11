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मथुरा: जमीन को लेकर पेट्रोल पंप मालिक को बंधक बनाया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत 44 गिरफ्तार

जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच तीन बीघा जमीन के सौदे को लेकर पिछले दो वर्षों से विवाद चल रहा था. पुलिस ने इस मामले में बलराज सिंह समेत 44 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

मथुरा: जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बलराज सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक दिवाकर का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर पीड़ित को सुरक्षित मुक्त कराया.

जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कराने का दबाव: वारदात के पीछे जमीनी विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से कहासुनी हो रही थी. रविवार को बलराज सिंह ने दिवाकर को अगवा किया और अपने घर में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की. आरोपी द्वारा पीड़ित पर जबरन जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा था. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लाठी-डंडे, अवैध असलहे और चार गाड़ियां बरामद की हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी चेतावनी: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर दिवाकर को पूर्व अध्यक्ष के चंगुल से छुड़ाया और आरोपियों की घेराबंदी की. गिरफ्तार किए गए सभी 44 अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है. एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या बंधक बनाने जैसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

कारोबारी को बलराज सिंह ने घर में किया कैद: इस वारदात के बाद बरसाना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल तैनात है. स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व अध्यक्ष और पेट्रोल पंप मालिक के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर पहले भी धमकियां दी गई थीं. पुलिस अब इस नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों और अवैध हथियारों के स्रोतों की भी जांच कर रही है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के बीच सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है.

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