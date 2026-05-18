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ईंधन बचाओ अभियान: मथुरा विधायक हूटर लगे इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे, रामपुर डीएम गाड़ी छोड़ पैदल ही पहुंच गए ऑफिस

ईंधन की खपत कम करने की पीएम मोदी की अपील के बाद नेता, अधिकारी से लेकर आम आदमी ईंधन की खपत कम करने लगे हैं.

IMPACT OF PM APPEAL ON FUEL
मथुरा विधायक हूटर लगे इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे, रामपुर डीएम गाड़ी छोड़ पैदल ही पहुंचे ऑफिस. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
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मथुरा / रामपुर: देश में ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी. उसके बाद देशभर मे ईंधन की खपत कम करने के लिए नेता, अधिकारी से लेकर आम आदमी भी ईंधन की खपत कम करने लगा है.

सोमवार को मथुरा जिले की बलदेव विधानसभा से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश इलेक्ट्रिक टेंपो में सवार होकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे और विकास कार्यो की बैठक में शामिल हुए.

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मथुरा जिले की बलदेव विधानसभा से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश इलेक्ट्रिक टेंपो में सवार होकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे. (ईटीवी भारत)

विधायक ई-टेम्पो में सवार होकर पहुंचे मीटिंग में

सोमवार को जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए भाजपा विधायक पूरन प्रकाश इलेक्ट्रिक वाहन में सवार होकर पहुंचे. उनके टेम्पो मैं एक गनर, विधायक, ओर टेंपो चालक मौजूद था. कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर भाजपा विधायक का हूटर लगा हुआ टेंपो जब आया, तो अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र बन गया.

बता दें कि पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के लिए देशवासियों से अपील की थी. इसी के बाद अधिकारी से लेकर राजनेता और मंत्री-विधायक भी अपनी गाड़ियों का काफिला छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन से आना-जाना शुरू कर दिया है.

भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने बताया पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन खपत कम करने के लिए अपील की है उसी को लेकर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन लेकर भ्रमण कर रहा हूं. आज अधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए टेंपो लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा. आप सभी से अपील करुंगा कि ईंधन की खपत बहुत कम की जाए. सोना-चांदी की खरीदारी ना करें. भारतीय मुद्रा भारत में ही रहे. इसके लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं. हमारा इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी या पेट्रोल से नहीं है, इलेक्ट्रिक है, जो चार्ज किया जाता है. मेरी सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे, वह भी वापस कर दिए हैं. और गाड़ियों का कोई काफिला नहीं चलता.

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रामपुर डीएम आवास से कार्यालय पैदल पहुंचे. (ईटीवी भारत)

रामपुर डीएम आवास से कार्यालय पैदल पहुंचे

तेल बचाओ अभियान के तहत रामपुर के जिलाधिकारी अपने आवास से अपने कार्यालय पैदल पहुंचे. रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने खुद पहल करते हुए अधिकारियों और आम जनता से ईंधन बचाने की अपील की है. जिलाधिकारी ने कहा कि यदि सभी लोग छोटी-छोटी दूरी के लिए साइकिल, ई-रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का समर्थन करते हुए जनपद के सभी अधिकारियों को ईंधन बचाने के निर्देश दिए हैं.

वहीं जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की बचत की जाए. उसी क्रम में हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यथासंभव ईंधन की खपत कम करें. जनता भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-रिक्शा और साइकिल का इस्तेमाल करे.

जिलाधिकारी ने कहा कि ईंधन की बचत का सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि कम ईंधन जलने से प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. साथ ही खाड़ी देशों में चल रहे हालातों को देखते हुए अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

वहीं अगर ईंधन की खपत कम होगी तो आयात कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा. अभी से हमें जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है. जिलाधिकारी ने लोगों से कार पूलिंग अपनाने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि एक वाहन में कई लोग सफर करेंगे, तो ईंधन की खपत अपने आप कम होगी.

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