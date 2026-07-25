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मथुरा में सनसनीखेज वारदात; बदमाशों ने बस मुसाफिर से 85 लाख का सोना लूटा

मथुरा : हाईवे थाना क्षेत्र में गोवर्धन चौराहे के पास शुक्रवार को बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने कूरियर के माध्यम से दिल्ली भेजे जा रहे करीब 85 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए. कर्मचारी के शोर मचाने पर लुटेरे बाइकों से भाग निकले. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना करने के साथ जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है.

बताया गया कि शुक्रवार शाम को गोवर्धन चौराहे के पास रोडवेज बस में सवार गौरव नाम के व्यक्ति का बैग में आभूषणों के रूप में करीब 550 ग्राम सोना था. जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपये बताई जा रही है. गौरव राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. गौरव मथुरा के कुछ दुकानदारों से सोना लेकर भरतपुर जा रहे थे. गोवर्धन चौराहे पर गौरव का कोई परिचित व्यक्ति बस में सवार हुआ. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. इसी बीच अनाचक एक अज्ञात व्यक्ति गौरव का आभूषणों वाला बैग लेकर उतर गया. यह देख बस चालक ने कुछ दूर तक अज्ञात व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन आगे जाकर बाइकसवार तीन युवक उसे लेकर भाग निकले.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि हाईवे थाना क्षेत्र इलाके में लूट की सूचना मिली थी. गौरव मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. वे मथुरा के कुछ दुकानदारों से सोना एकत्रित करके राजस्थान जा रहे थे. गोवर्धन चौराहे के पास बस पहुंचने पर एक शख्स आभूषणों से भरा बैग लेकर अचानक बस से उतर गया. बस चालक ने कुछ दूर तक आरोपी का पीछा किया, लेकिन बाइकसवार तीन लोग उसे बैठाकर फरार हो गए. पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.