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भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी पर भड़के साधु-संत, सीएम योगी से देशद्रोह के मुकदमे की मांग

मथुरा में मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम और पांच वक्त का नमाजी बताने वाले विवादित बयान पर साधु-संतों में भारी आक्रोश है.

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मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर ब्रज के साधु-संतों का फूटा गुस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:50 PM IST

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मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी के एक विवादित बयान ने हंगामा मचा दिया है. मौलाना ने बयान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे. इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण दिन में पांच बार नमाज पढ़ा करते थे.

बयान सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने मौलाना जर्जिस अंसारी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.

मौलाना के बयान पर संत प्रिया दासी का करारा जवाब. (Video Credit: ETV Bharat)

देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग: हिंदू संगठनों ने मांग उठाई है कि मौलाना को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो. ब्रज क्षेत्र में विवादित वीडियो सामने आने के बाद साधु-संतों ने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है. मौलाना जर्जिस अंसारी का वीडियो सामने आने के बाद संत समाज इस बयान की कठोर निंदा कर रहा है.

5000 वर्ष पूर्व हुआ था कृष्ण का जन्म: गुरुवार को मौलाना जर्जिस अंसारी का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मौलाना कृष्ण भगवान को मुसलमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे पांचों वक्त की नमाज और कलमा पढ़ते थे. संत प्रिया दासी ने बताया कि अभी-अभी मौलाना जर्जिस अंसारी का दुर्भाग्यपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया जा रहा है. मैं उस मूर्ख मौलाना को बताना चाहती हूं कि इस्लाम तो अभी 1400 वर्ष पहले ही आया है, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था. तब न नमाज थी और न ही कोई कलमा पढ़ता था, मौलाना इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर रहा है.

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संत ने सीएम योगी को पत्र लिखकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. (Photo Credit: ETV Bharat)

संत दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम को लिखा पत्र: हम साधु-संत समाज उस मौलाना के बयान की निंदा करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं. हम केवल इतना ही कहेंगे कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और सनातन धर्म ही रहेगा. संत दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने हमारे कृष्ण भगवान को मुसलमान बताया है. सनातन धर्म के खिलाफ इतने कठोर शब्द कहे गए हैं, जिससे करोड़ों साधु-संतों की भावनाएं आहत हुई हैं. ऐसे मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.

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DINESH SHARMA FALAHARI LETTER
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