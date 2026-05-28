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मथुरा में ब्रज 84 कोस परिक्रमा में भंडारे को लेकर विवाद: दो पक्षों में 12 राउंड फायरिंग; 2 महिलाएं घायल, देखें वीडियो

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के महोली गांव में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भंडारा लगवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया.

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मथुरा के महोली गांव में भंडारा लगाने को लेकर खूनी जंग, ईंट पत्थर चलने के बाद तमंचे से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 4:48 PM IST

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मथुरा: मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव महोली में गुरुवार को एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दौरान भंडारा लगवाने को लेकर गांव के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया.

देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पहले लाठी-डंडे चले और ईंट-पत्थर फेंके गए. इसके बाद दोनों पक्षों के दबंगों ने खुलेआम अवैध तमंचे निकालकर एक-दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

भंडारे के विवाद में अपनों पर ही चलाए तमंचे, एसपी सिटी राजीव कुमार बोले 'आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई'. (Video Credit: ETV Bharat)

अंधाधुंध फायरिंग में महिलाएं घायल: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस खूनी संघर्ष के दौरान दोनों ओर से करीब 10 से 12 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस अचानक हुई गोलीबारी की चपेट में आने से गांव की दो महिलाएं गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद परिक्रमा मार्ग और पूरे गांव में भगदड़ और चीख-पुकार का माहौल पैदा हो गया. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो नज़र आया: फायरिंग की सूचना मिलते ही हाईवे थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने तुरंत दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस बीच महोली गांव में हुई इस भीषण गोलाबारी का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बेखौफ होकर खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की: मथुरा पुलिस ने इस वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए उपद्रवियों और फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है. इसके बावजूद कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस अपने स्तर से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

एसपी सिटी ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन: एसपी सिटी राजीव कुमार ने मामले की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह महोली गांव में भंडारा लगाने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई थी. फायरिंग में घायल दोनों महिलाओं की स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं और वे खतरे से बाहर हैं. पुलिस की कई टीमें गठित कर वीडियो के आधार पर हमलावरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. एसपी सिटी ने भरोसा दिलाया कि माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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