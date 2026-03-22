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मथुरा में गौ रक्षक की मौत पर 'महाभारत'; संतों ने खोला मोर्चा, इमरजेंसी बैठक में तय होगी रणनीति

कोसीकला थाना क्षेत्र कोट वन पुलिस चौकी के पास ट्रक की चपेट में आकर गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत हो गई थी.

गौ रक्षक की मौत पर संतों ने खोला मोर्चा.
मथुरा; गौ रक्षक की मौत पर संतों ने खोला मोर्चा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
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मथुरा : कान्हा की नगरी में गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत का मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस द्वारा गौ रक्षकों पर की गई कार्रवाई और जेल भेजने की कार्रवाई से संत समाज और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है. इसी को देखते हुए सोमवार सुबह 11 बजे वृंदावन के श्री चित्रगुप्त पीठ आश्रम में संतों और महामंडलेश्वरों की आपातकालीन बैठक आहूत की गई है. बैठक में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ रणनीति और गौ रक्षकों के हितों की रक्षा पर मंथन होगा.

मथुरा में गौ रक्षक की मौत पर संतों ने खोला मोर्चा. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, कोसीकलां थाना क्षेत्र के कोटवन पुलिस चौकी के पास शनिवार को एक संदिग्ध ट्रक को रोकने के दौरान गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत हो गई थी. आरोप था कि ट्रक चालक ने जानबूझकर टक्कर मार कर चन्द्रशेखर को जख्मी कर दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. चंद्रशेखर की मौत की खबर क्षेत्र में फैलते ही बड़ी संख्या में समर्थक आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर आ गए और जाम लगा दिया. जाम खुलवान के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान ​पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प व पत्थरबाजी हुई. इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते गौ रक्षक दक्ष चौधरी समेत 16 लोगों को नामजद किया और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी शुरू कर दी है. इससे संत समाज में भी आक्रोश है. आरोप है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय गौ रक्षकों को प्रताड़ित कर रही है.

​चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा है कि गौ माता की रक्षा के लिए जान देने वालों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. जब तक गौ रक्षकों को न्याय नहीं मिलता और उन पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इसी संबंध में सोमवार को आयोजित बैठक में पूरे ब्रजमंडल के संत मिलकर निर्णय लेंगे.

संत फलाहारी दिनेश शर्मा ने बताया कि चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा के साथ हुई घटना से संत समाज बहुत ही दुखित है. मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. मैं सभी संत और हिंदु संगठनों से अपील करूंगा कि धैर्य बनाए रखें. जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है. शासन प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. प्रशासन को प्रकरण की गहनता से जांच की जाए और कोई निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए.

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