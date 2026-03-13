ETV Bharat / state

रंगनाथ मंदिर ब्रह्मोत्सव; 60 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर भ्रमण पर निकले भगवान रंगनाथ और माता गोद

चंदन की लकड़ी से निर्मित 180 साल प्राचीन रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े.

रंगनाथ मंदिर ब्रह्मोत्सव के रथ खींचते श्रद्धालु.
रंगनाथ मंदिर ब्रह्मोत्सव के रथ खींचते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:42 PM IST

मथुरा : वृंदावन स्थित दक्षिण भारत शैली के मंदिर रंगनाथ में आयोजित वार्षिक ब्रह्मोत्सव के सातवें दिन माता गोद और भगवान रंगनाथ 60 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले. रथ यात्रा वृंदावन कस्बे में निकाली गई. जिसमें दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए रथ खींचा. चंदन की लकड़ी से निर्मित विशाल रथ 180 साल पुराना बताया जाता है. रथ खींचने के लिए मोटे-मोटे रस्सा लगाए जाते हैं. रथ का पहिए 4 फीट ऊंचे हैं.

रंगनाथ मंदिर ब्रह्मोत्सव; देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



विधि विधान से की गई पूजा अर्चना : रंगनाथ मंदिर में शुक्रवार सुबह 4 बजे वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 180 साल पुराने चंदन की लकड़ी के विशाल रथ पर सवार होकर माता गोद और भगवान रंगनाथ को निकाला गया. माता गोदा जी लक्ष्मी स्वरूप और रंगनाथ भगवान नारायण का स्वरूप हैं. वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के साथ में दिन में रथ यात्रा निकाली जाती है. मंदिर के सेवायत और श्रद्धालु रस्सा से खींचकर रथ को चलाते हैं. रथ यात्रा रंगनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बड़ा बगीचा पर सपन्न होती है.

श्रद्धालु भूमिका ने बताया मैं जोधपुर से यहां मंदिर दर्शन करने के लिए आई हूं. मंदिर में आज रथ का मेला है, और भगवान के रथ को रस्से से खींचना बहुत अच्छा लग रहा है. भगवान का शृंगार बहुत ही अद्भुत है. ज्योति शर्मा श्रद्धालु ने बताया कि हम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं. जगन्नाथ भगवान रथ पर सवार होकर लोगों को दर्शन दे रहे हैं. भगवान का सुंदर सिंगार मन को प्रफुल्लित कर रहा है.

संपादक की पसंद

