यूपी में कानून व्यवस्था फेल, वृंदावन में भी मंदिर तोड़ने की तैयारी : अजय राय
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे ने शनिवार को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया.
मथुरा : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे शनिवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे. जहां दोनों नेताओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और यूपी की कानून व्यवस्था, मंदिरों को तोड़ने के साथ विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मीडिया से विचार साझा किए.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहद खराब है. हाई कोर्ट ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. फेक एनकाउंटर और अतिक्रमण के नाम पर पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. अब राज्य सरकार बनारस की तरह वृंदावन में भी मंदिर तोड़ने की तैयारी में है. हम कॉरिडोर के विरोध में हैं और गोसाईं समाज का समर्थन करते हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को आईना जरूर दिखाएगी. इसके पहले अजय राय ने श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए. मंदिर के सेवायत ने उन्हें प्रसादी ठाकुर जी के अंग वस्त्र और बांसुरी भेंट की.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे ने कहा कि हमने श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की शरण में आकर आशीर्वाद लिया है. कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है. कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा-पुलिस अधिकारी फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. ठाकुर जी के आशीर्वाद से 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी.
