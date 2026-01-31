ETV Bharat / state

यूपी में कानून व्यवस्था फेल, वृंदावन में भी मंदिर तोड़ने की तैयारी : अजय राय

पूजन करते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे शनिवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे. जहां दोनों नेताओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और यूपी की कानून व्यवस्था, मंदिरों को तोड़ने के साथ विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मीडिया से विचार साझा किए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे पहुंचे वृंदावन. (Video Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहद खराब है. हाई कोर्ट ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. फेक एनकाउंटर और अतिक्रमण के नाम पर पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है. अब राज्य सरकार बनारस की तरह वृंदावन में भी मंदिर तोड़ने की तैयारी में है. हम कॉरिडोर के विरोध में हैं और गोसाईं समाज का समर्थन करते हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को आईना जरूर दिखाएगी. इसके पहले अजय राय ने श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए. मंदिर के सेवायत ने उन्हें प्रसादी ठाकुर जी के अंग वस्त्र और बांसुरी भेंट की.