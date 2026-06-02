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मथुरा जवाहर बाग हिंसा; हिंसक घटना को 10 साल पूरे, दो पुलिस अफसरों सहित 29 ने गंवाई थी जान

तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की गोली लगने से हुई थी मौत.

मथुरा जवाहर बाग घटना को 10 साल पूरे.
मथुरा जवाहर बाग घटना को 10 साल पूरे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:20 PM IST

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मथुरा: उस हिंसक घटना को पूरे दस साल बीत गए. आज ही के दिन 2 जून 2016 को जिला उद्यान विभाग की जमीन पर कुछ सत्याग्रहियों ने कब्जा कर लिया था. जमीन खाली कराने समय हिंसक घटना हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारी शहीद हो गए. घटना में कुल 29 लोगों की जान गई. उसी जमीन पर विकसित हुआ है जवाहर बाग, जहां लोग सैर के लिए आते हैं.

मथुरा जवाहर बाग घटना को 10 साल पूरे. (Video Credit; ETV Bharat)

2 जून 2016 को क्या हुआ था

सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जिला उद्यान विभाग की 270 एकड़ में भूमि है. वर्ष 2014 में कुछ कथित सत्याग्रहियों ने इस पर कब्जा धरना प्रदर्शन के दौरान कर लिया था. सरकारी जमीन को खाली कराने में पूरे 3 साल लगे थे. 2 जून 2016 को सरकारी जमीन खाली करते समय हिंसक घटना हुई. इसमें तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की गोली लगने से मौत हो गई. कुल 29 लोगों की मौत हुई.

वर्ष 2014 में हुआ था अवैध कब्जा

गाजीपुर के कुछ सत्याग्रही रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए निकले थे. 11 मार्च 2014 में रामवृक्ष यादव अपने समर्थकों के साथ मथुरा पहुंचे. रात बिताने के लिए स्थान मांगा गया. जिला प्रशासन ने जवाहर बाग में विश्राम करने का स्थान दिया. धीरे-धीरे लोगों की संख्या हजारों में बढ़ने लगी.

बाग में बच्चों के लिए लगे झूले.
बाग में बच्चों के लिए लगे झूले. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने कई बार खाली करने का अल्टीमेटम दिया

जिला उद्यान विभाग की जमीन पर से कब्जे को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने रामवृक्ष यादव के साथ वार्ता की लेकिन हर बार कुछ समय मांग लिया जाता. देखते-देखते 2016 बीतने लगा था. जिला प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक होती थी, लेकिन नतीजा खाली हाथ प्रशासन को लौटना पड़ता था. तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार और जिलाधिकारी राजेश कुमार की वार्ताएं विफल हो जाती थीं. पुलिस प्रशासन ने 2 जून 2016 को जवाहर बाग खाली करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पीएसी के जवान मौके पर भेजे.

हिंसक घटना

2 जून 2016 को अवैध कब्जा हटाने के दौरान हथगोले, तमंचे और हथियारों से पुलिस पर हमला बोल दिया गया. पथराव किया गया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भूमि खाली कराई. मौके पर तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की गोली लगने से मौत हो गई. घटना में कुल 29 लोगों की जान गई.

सैर के लिए सुबह-शाम लोग आते हैं.
सैर के लिए सुबह-शाम लोग आते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रकरण की हुई सीबीआई जांच

घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद सीबीआई से जांच कराई गई. जांच कमेटी ने रामवृक्ष यादव, सहयोगी चंदन बोस सहित 90 लोगों को आरोपी मानते हुए 800 पन्नों की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. घटना के दौरान मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव की भी मौत हो गई थी.

स्मृति स्थल बना

हिंसक घटना के दौरान दो पुलिस अधिकारी शहीद हुए, उनकी याद में जवाहर बाग परिसर में स्मृति स्थल मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव बनाया गया है. प्रतिवर्ष मुकुल की पत्नी अर्चना द्विवेदी स्मृति स्थल पहुंचकर पुष्प अर्पण करती हैं.

10 साल में बदल जवाहर बाग

जवाहर बाग हिंसक घटना होने के बाद भूमि पर टूरिज्म पार्क बना दिया गया है. बच्चों के लिए झूले स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, ओपन थिएटर, जिम कैंटीन और घूमने के लिए अनेक संसाधन उपलब्ध हो गए हैं.

यहां के कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि जवाहर बाग में बच्चों के लिए झूले, ओपन थिएटर, जिम, पिकनिक स्पॉट और पार्क बने हुए हैं. सुबह और शाम घूमने के लिए 200 से अधिक लोग हर रोज यहां आते हैं. ब्रजवासियों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है.

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