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मथुरा जवाहर बाग हिंसा; हिंसक घटना को 10 साल पूरे, दो पुलिस अफसरों सहित 29 ने गंवाई थी जान

मथुरा जवाहर बाग घटना को 10 साल पूरे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: उस हिंसक घटना को पूरे दस साल बीत गए. आज ही के दिन 2 जून 2016 को जिला उद्यान विभाग की जमीन पर कुछ सत्याग्रहियों ने कब्जा कर लिया था. जमीन खाली कराने समय हिंसक घटना हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारी शहीद हो गए. घटना में कुल 29 लोगों की जान गई. उसी जमीन पर विकसित हुआ है जवाहर बाग, जहां लोग सैर के लिए आते हैं.

मथुरा जवाहर बाग घटना को 10 साल पूरे. (Video Credit; ETV Bharat)

2 जून 2016 को क्या हुआ था

सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जिला उद्यान विभाग की 270 एकड़ में भूमि है. वर्ष 2014 में कुछ कथित सत्याग्रहियों ने इस पर कब्जा धरना प्रदर्शन के दौरान कर लिया था. सरकारी जमीन को खाली कराने में पूरे 3 साल लगे थे. 2 जून 2016 को सरकारी जमीन खाली करते समय हिंसक घटना हुई. इसमें तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और इंस्पेक्टर संतोष यादव की गोली लगने से मौत हो गई. कुल 29 लोगों की मौत हुई.

वर्ष 2014 में हुआ था अवैध कब्जा

गाजीपुर के कुछ सत्याग्रही रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए निकले थे. 11 मार्च 2014 में रामवृक्ष यादव अपने समर्थकों के साथ मथुरा पहुंचे. रात बिताने के लिए स्थान मांगा गया. जिला प्रशासन ने जवाहर बाग में विश्राम करने का स्थान दिया. धीरे-धीरे लोगों की संख्या हजारों में बढ़ने लगी.

बाग में बच्चों के लिए लगे झूले. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने कई बार खाली करने का अल्टीमेटम दिया

जिला उद्यान विभाग की जमीन पर से कब्जे को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने रामवृक्ष यादव के साथ वार्ता की लेकिन हर बार कुछ समय मांग लिया जाता. देखते-देखते 2016 बीतने लगा था. जिला प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक होती थी, लेकिन नतीजा खाली हाथ प्रशासन को लौटना पड़ता था. तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार और जिलाधिकारी राजेश कुमार की वार्ताएं विफल हो जाती थीं. पुलिस प्रशासन ने 2 जून 2016 को जवाहर बाग खाली करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पीएसी के जवान मौके पर भेजे.