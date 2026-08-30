श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कब मनाएं? जानिए इस बार क्या होगा खास?
पहली बार 'पंच रतनी' पोशाक में दर्शन देंगे ठाकुर जी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 2:15 PM IST
मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं. इस बार 5253 वां जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का होगा और पहली बार पंच रतनी पोशाक धारण करेंगे ठाकुर जी.
क्या है शेड्यूल: इस बार भजन कीर्तन गायन के साथ 3 सितंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान से विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी. 4 सितंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे बाद जन्मभूमि मंदिर परिसर के भागवत भवन में ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा और कामधेनु गाय के दुग्ध से अभिषेक गंगाजल से अभिषेक नदियों के जल से अभिषेक होगा.
4 सितंबर को मंदिर में अनुष्ठान: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में 4 सितंबर को श्री गणपत नवग्रह स्थापना पूजन की जाएगी. रात्रि 11:00 बजे पुष्प तुलसी दल से से सहस्त्राचरण होगा. रात्रि 11:59 पर प्राकट्य दर्शन और पट बंद होंगे. रात्रि 12:00 बजे प्रकटोत्सव और आरती रात्रि 12:10 पर महा अभिषेक कामधेनु गाय के दूध से रात्रि 12:30 पर रजत पुष्प कमल में विराजमान होंगे ठाकुर जी महा अभिषेक रात्रि 12:45 पर श्रृंगार आरती रात्रि 1:55 पर शयन आरती होगी.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस से ठाकुर जी के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन मथुरा जन्मभूमि पहुंचेंगे और ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा.- कपिल शर्मा,सचिव, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान
ठाकुर जी के दर्शन: इस बार पंचरत्न पोशाक धारण करके भक्तों को अलौकिक दर्शन देंगे. समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न मिले थे. जिनमें से पांच रत्न के साथ कामधेनु गाय अमृत कलश पंचरत्न में शंख अहरावत हाथी कल्पवृक्ष भगवान की पोशाक पर रहेंगे.
मंदिर प्रांगण में विशेष सजावट: जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रांगण में विशेष सजावट की जाएगी तो वही कंस के कारागार के रूप में विराजमान ठाकुर जी का श्री गर्भ ग्रह को चिंता आकर्षक रूप में सजाया जाएगा. लगभग 200 किलो चांदी की परत से गर्भगृह चबूतरा और दीवार को सुंदर रूप दिया गया है. भागवत भवन में कल हंस पुष्प बंगाल में ठाकुर जी विराजमान होंगे. पूरे मंदिर प्रांगण में रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की जाएगी.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रांगण शहर के सभी चौराहों पर विशेष सजावट रंग रोगन और दीवार पर पेंटिंग की जा रही है. पूरा शहर भक्ति में रंगा हुआ नजर आएगा. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु कृष्ण की नगरी में बेहद आनंदित महसूस करेंगे.शहर के सभी चौराहे पर राधा कृष्ण की लीलाएं का मंचन होगा 500 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे. श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और दर्शन शुव्यवस्थित तरीके से मंदिर में होंगे सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम होंगे.
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