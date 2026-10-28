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मथुरा में IOC का बेकाबू पेट्रोल टैंकर पलटा, तेल भरने के लिए लोग बाल्टी-केन लेकर दौड़ पड़े

मथुरा : पेट्रोल टैंकर पलटा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : महावन थाना क्षेत्र मोहनपुर के पास आईओसीएल का पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर पलटने के बाद रोड पर पेट्रोल लूटने वालों की होड़ मच गई. किसी ने बाल्टी में पेट्रोल भरा तो किसी ने डिब्बे में. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद ग्रामीणों को हटाकर क्रेन की सहायता से टैंकर सीधा किया गया.

घटना की जानकारी देते सीओ संदीप कुमार राय. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि मथुरा रिफायनरी से मंगलवार शाम को मुजफ्फरनगर के लिए आईओसीएल का पेट्रोल टैंकर महावन थाना क्षेत्र से गुजर रहा था. मोहनपुर के पास तेल टैंकर पलट गया. इसके बाद स्थानीय लोग पेट्रोल भऱने के लिए दौड़ पड़े. किसी ने बाल्टी में पेट्रोल भरा तो किसी ने बोतल में. करीब 10 मिनट तक टैंकर से पेट्रोल लूटने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह लोगों को हटाकर टैंकर को सीधा कराया. इसके बाद हालात सामान्य हो सके.