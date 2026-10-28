मथुरा में IOC का बेकाबू पेट्रोल टैंकर पलटा, तेल भरने के लिए लोग बाल्टी-केन लेकर दौड़ पड़े
महावन थाना क्षेत्र में मोहनपुर के पास हुआ हादसा. टैंकर मथुरा रिफाइनरी से आ रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:11 AM IST
मथुरा : महावन थाना क्षेत्र मोहनपुर के पास आईओसीएल का पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. टैंकर पलटने के बाद रोड पर पेट्रोल लूटने वालों की होड़ मच गई. किसी ने बाल्टी में पेट्रोल भरा तो किसी ने डिब्बे में. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद ग्रामीणों को हटाकर क्रेन की सहायता से टैंकर सीधा किया गया.
बताया गया कि मथुरा रिफायनरी से मंगलवार शाम को मुजफ्फरनगर के लिए आईओसीएल का पेट्रोल टैंकर महावन थाना क्षेत्र से गुजर रहा था. मोहनपुर के पास तेल टैंकर पलट गया. इसके बाद स्थानीय लोग पेट्रोल भऱने के लिए दौड़ पड़े. किसी ने बाल्टी में पेट्रोल भरा तो किसी ने बोतल में. करीब 10 मिनट तक टैंकर से पेट्रोल लूटने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह लोगों को हटाकर टैंकर को सीधा कराया. इसके बाद हालात सामान्य हो सके.
महावन पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार राय ने बताया कि मंगलवार शाम को सूचना मिली थी कि मोहनपुर गांव के पास तेल का टैंकर पलट गया है. घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. टैंकर मथुरा रिफाइनरी आईओसीएल से मुजफ्फरनगर के लिए जा रहा था. प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि टैंकर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था. टैंकर चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई थी. मौके पर फायर ब्रिगेड विभाग और रिफाइनरी की टीम भी पहुंची थी.