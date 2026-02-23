ETV Bharat / state

ब्रज की होली; मथुरा में साड़ी-लहंगा वाली होलिका और घुंघराले बाल वाले प्रहलाद तैयार

मथुरा में तैयार प्रतिमाएं आसपास के जिलों और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में सप्लाई की जाती हैं.

होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं.
होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 12:25 PM IST

मथुरा : देश में ब्रज में होली का विशेष महत्व है. भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में होली रंगोंत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. कुम्हारों के चाक पर तैयार होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बाजार में सज धज कर तैयार हैं. साड़ी-लहंगा में सजी-धजी होलिका और घुंघराले बाल वाले बटुक रूप प्रहलाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं. बाजार में 3 से लेकर 6 फुट तक प्रतिमाएं हैं. बड़ी प्रतिमाओं की कीमत दो हजार से लेकर आठ हजार रुपये तक है.

ब्रज की होली की तैयारी. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

अंतापाड़ा में तैयार हो रहीं प्रतिमाएं : होली गेट हृदय स्थल के पास अंतापाड़ा मोहल्ले में कुम्हारों के चाक दिनरात घूम रहे हैं. हालांकि अब सिर्फ प्रतिमाओं को फाइनल टच दिया जा रहा है. कारीगर प्रतिमाओं को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए रंग रोगन और वस्त्रों से सुसज्जित कर रहे हैं. होलिका को साड़ी लहंगा पहना कर तैयार किया गया है. प्रहलाद को घुंघराले बाल पहनाकर बटुक स्वरूप दिया जा रहा है.

बाजार में बिक रहीं होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं.
बाजार में बिक रहीं होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)



मथुरा में बनी प्रतिमाएं बाहर भी जाती हैं ; मथुरा में बनी होली की प्रतिमाएं आसपास के जनपद, देहात क्षेत्रों के अलावा दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में भी बेची जाती हैं. प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में दुकानदार यहां आते हैं. साइज के अनुसार होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाओं की कीमत निर्धारित की जाती है.



चौराहे पर रखी जाती हैं प्रतिमाएं : होलाष्टक शुरू होने के साथ ही होली की तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो जाती है. होली पर्व से एक दिन पहले सभी चौराहों पर होली की प्रतिमा और भक्त प्रहलाद उनकी गोद में विराजमान करके पूजा की जाती है. सुहागिनें भक्त प्रहलाद की पूजा करने के लिए चौराहा पर जाती हैं. शुभ मुहूर्त होने पर होलिका दहन किया जाता है. इसके बाद लोग प्रहलाद को होलिका की गोद से निकाल कर अपने घरों में पूजने के लिए ले जाते हैं.


प्रतिमा कारीगर उमाशंकर ने बताया कि होली पूजन के लिए होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं तैयार हो चुकी हैं. अब प्रतिमाओं की सजावट और रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है. इस बार होलिका को लहंगा-साड़ी पहनाकर तैयार किया गया है. इसके अलावा घुंघराले बाल बनाकर प्रहलाद का बटुक स्वरूप तैयार किया गया है. हमने 2 से 8 फुट तक की प्रतिमाएं तैयार की हैं. बाजार में इनकी कीमत एक हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक है. प्रतिमाओं में जितना अधिक सिंगर होगा उतने ही ज्यादा पैसे लगते हैं.

महिला कारीगर कमला ने बताया कि हमारे यहां तीन पीढ़ियों से मूर्ति और प्रतिमाएं बनाने का काम किया जाता है. दीपावली पर लक्ष्मी-गणेश, दुर्गा पूजा पर देवी की मूर्तियां, गणेश चौथ पर गजानन, होली पर होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं. ऐसे में मूर्ति और प्रतिमाएं बनाने का काम हमेशा चलता रहता है. दुकानदार विजय ने बताया कि इस बार कई तरह की होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं बिक्री के लिए हैं.

