रंग-गुलाल से सराबोर हो रही कान्हा की नगरी मथुरा, मंदिर, आश्रम, और घर और गलियों में मची है होली की धूम

मथुरा में खेली जा रही जमकर होली. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

होली पर रंगों से सराबोर हो रही मथुरा. (ETV Bharat)

इस अवसर पर दूरदराज से आए श्रद्धालु भी होली के रंग का आनंद ले रहे हैं. इस होली की छटा ही निराली होती है.

रंगों से सराबोर हो रही कान्हा की नगरी मथुरा. (ETV Bharat)

बता दें कि ब्रज में पूरे 40 दिनों तक होली का रंग उत्सव मनाया जाता है. इस दौरान फागुन के आखिरी दिन होली का समापन होता है.

मथुरा: सब जग होरी ब्रज होरा... होली का पर्व देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. होली के अनेक रंग में श्रद्धालु बृजवासी सराबोर हैं. जनपद के मंदिरों में भी होली धूमधाम के साथ खेली जा रही है.

गौर करें तो भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में होली का रंग उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. यहां साधु-संतों के आश्रम, ठाकुर जी के मंदिरों मैं रंग-गुलाल के साथ श्रद्धालु होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं.

रंगों से सराबोर हो रहे मथुरावासी. (ETV Bharat)

यहां अनेक रंगों के साथ होली का रंग उत्सव मनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश वृंदावन, श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण राधा दामोदर और इस्कॉन मंदिर में भी जबर्दस्त तरीके से होली खेली जा रही है.

होली की धूम. (ETV Bharat)

ब्रज में 40 दिनों तक होली

ब्रज में होली का रंग उत्सव पूरे 40 दिनों तक खेला जाता है. बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत होती है और फागुन की आखिरी दिन होली का समापन होता है.

होली पर मनोरंजन. (ETV Bharat)

जनपद में रह रहे और आए हुए फूलों की होली, लड्डुओं की होली, लठ्ठमार मार होली, रंग-गुलाल के साथ होली का आनंद लेते हैं.

उड़ रहे रंग-गुलाल. (ETV Bharat)

दूरदराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से यहां मथुरा और वृंदावन में होली का त्योहार मनाने आते हैं.

