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मथुरा में फिल्मी अंदाज में टप्पेबाजी, व्यापारी के कर्मचारियों से 25 लाख रुपये लूटकर बदमाश फरार

ऑयल गिरने का झांसा देकर रोका: एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि सोमवार की देर शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लाईवुड व्यापारी की गाड़ी से रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया. वारदात की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने व्यापारी के ड्राइवर से पूछताछ की. ड्राइवर ने बताया कि वह फैक्ट्री से भारी कैश लेकर अपने मालिक के घर जा रहा था, तभी रास्ते में दो अनजान व्यक्तियों ने उन्हें आवाज दी.

वारदात की लिखित सूचना मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस प्रशासन ने तत्काल कई टीमें गठित कर बदमाशों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है.

मथुरा: जनपद के हाईवे थाना क्षेत्र में गोकुल रेस्टोरेंट के पास टप्पेबाजी की वारदात हुई. यहां एक प्लाईवुड व्यापारी के कर्मचारी और ड्राइवर को झांसा देकर शातिर बदमाशों ने 25 लाख रुपये से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया.

पलक झपकते ही बैग लेकर हुए फरार: बदमाशों ने कर्मचारियों से कहा कि आपकी गाड़ी के इंजन में से मोबिल ऑयल नीचे गिर रहा है. यह सुनते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर रामू, कर्मचारी मेघश्याम गौतम और सुनील गौतम घबराकर तुरंत बाहर निकल आए. जब उन्होंने गाड़ी के नीचे देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसी बीच पीछे से आए दो अन्य शातिर टप्पेबाजों ने गाड़ी की सीट पर रखा रुपयों से भरा बैग निकाल लिया और पलक झपकते ही वहां से रफूचक्कर हो गए. नेशनल हाईवे पर हुई इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है.

सीसीटीवी से टप्पेबाजों की पहचान की कोशिश: पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और साथ ही पास के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस घटना का बेहद जल्द अनावरण कर दिया जाएगा और इसके लिए तीन विशेष टीमें काम कर रही हैं. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि पीड़ितों ने सबसे पहले 112 नंबर पर सूचना दी थी कि गाड़ी से दो अज्ञात व्यक्ति रुपयों से भरा बैग निकाल ले गए हैं.

जल्द ही होगा लूट का पर्दाफाश: प्रथम दृष्टया मौके पर जांच करने पर पाया गया कि ड्राइवर को किसी साजिश के तहत गुमराह किया गया था. गाड़ी सवारों ने बताया कि उन्होंने कुछ दूर तक पैदल ही बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे. फिलहाल पुलिस की सर्विलांस और स्वाट टीम को भी इस केस में एक्टिव कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टप्पेबाजों के सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही इस पूरी घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

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