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मथुरा: आगरा-दिल्ली हाईवे के ढाबे में हो रहा था देह व्यापार, 5 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्तार

मथुरा: जनपद के छाता कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर एक ढाबे के बेसमेंट में चल रहे देह व्यापार के काले कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे किनारे स्थित 'चोटी बाबा ढाबा' की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जब छापेमारी की, तो मौके से पांच लड़कियां और चार लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए.

QR कोड से पेमेंट और सोशल मीडिया पप नेटवर्क: पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इस अनैतिक धंधे के लिए ग्राहकों से भुगतान QR कोड के माध्यम से लिया जाता था. आरोपी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे और डील फाइनल होने के बाद उन्हें ढाबे पर बुलाया जाता था. राजमार्ग पर स्थित दोताना गांव के पास बना यह ढाबा पिछले कुछ महीनों से इस काले कारोबार का मुख्य केंद्र बना हुआ था. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान के साथ-साथ भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्यूआर कोड भी बरामद किए हैं.

चोटी वाला ढाबा पर जिस्मफरोशी का धंधा. (Photo Credit: ETV Bharat)

बेसमेंट में बने कमरों में हो रही थी जिस्मफरोशी: आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए रुकते हैं, लेकिन इसी की आड़ में मौज-मस्ती का यह अवैध धंधा फल-फूल रहा था. ढाबा मालिक ने बेसमेंट में विशेष रूप से कमरे बनवा रखे थे जहां लड़कियों को बाहर से बुलाकर अनैतिक कार्य कराया जाता था. पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके से दो लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जिनका उपयोग इस कारोबार में किया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने भी इस ढाबे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई: सीओ छाता भूषण वर्मा ने कहा कि अनैतिक कार्यों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ढाबा मालिक के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जा रही है. पकड़े गए सभी युवक-युवतियों को छाता कोतवाली ले जाया गया है. वहां उनसे पूछताछ कर इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है. हाईवे के किनारे स्थित अन्य संदिग्ध ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है. पुलिस ने भविष्य में भी ऐसी चेकिंग जारी रखने की बात कही है.

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