ETV Bharat / state

मथुरा में गोवर्धन पूजा; पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में गो माता पूजन और गोवर्धन परिक्रमा को उमड़े श्रद्धालु

पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मथुरा : पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में सोमवार को गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. गाय के गोबर से बने विशाल गोवर्धन महाराज की दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की. इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा.

द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा. (Video Credit : ETV Bharat) मथुरा के द्वारकाधीश पुष्टिमार्ग संप्रदाय में सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया. मंदिर प्रांगण को विशेष सजावटों के साथ गाय के गोबर की आकृति गोवर्धन महाराज के रूप में स्थापना की गई है. यहां गौ माता के साथ गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए पूजा की गई. सोमवार सुबह 10 बजे मंदिर प्रांगण में गोवर्धन का जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक और गाय के गोमूत्र से पूजा की गई.