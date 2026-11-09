मथुरा में गोवर्धन पूजा; पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में गो माता पूजन और गोवर्धन परिक्रमा को उमड़े श्रद्धालु
मान्यता है कि इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:41 PM IST
मथुरा : पुष्टिमार्ग संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर में सोमवार को गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. गाय के गोबर से बने विशाल गोवर्धन महाराज की दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की. इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा.
मथुरा के द्वारकाधीश पुष्टिमार्ग संप्रदाय में सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया. मंदिर प्रांगण को विशेष सजावटों के साथ गाय के गोबर की आकृति गोवर्धन महाराज के रूप में स्थापना की गई है. यहां गौ माता के साथ गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए पूजा की गई. सोमवार सुबह 10 बजे मंदिर प्रांगण में गोवर्धन का जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक और गाय के गोमूत्र से पूजा की गई.
द्वारकाधीश मंदिर में पुष्टीमार्क संप्रदाय के बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान की पूजा हर रोज की जाती है. इसके अलावा साल के तीज त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं. गोवर्धन पूजा के बाद आरती का आयोजन किया गया. शाम 4:00 के बाद ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा.
कमेटी अधिकारी द्वारकाधीश मंदिर राकेश तिवारी ने बताया कि पुष्टिमार्ग संप्रदाय के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा पर विशेष आयोजन होता है. प्राचीन काल की मान्यता है कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल-बाल बृजवासियों की रक्षा के लिए कन्नी उंगली पर विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठाया था. इंद्र के घमंड का दमन करने की याद में गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर गाय के गोबर से पूजा की जाती है.
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