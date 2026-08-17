मथुरा खाद्य विभाग की कार्रवाई, 2000 लीटर मिलावटी दूध और 500 किलो दूषित पनीर नष्ट
मथुरा के शेरगढ़ और छाता क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2000 लीटर मिलावटी दूध और 500 किलो दूषित पनीर को नष्ट कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:50 PM IST
मथुरा: सोमवार को जनपद के छाता तहसील क्षेत्र के शेरगढ़ इलाके में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में स्थित पनीर व दूध डेरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. खाद्य विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मौके से दो हजार लीटर मिलावटी दूध और पांच सौ किलो दूषित पनीर को नष्ट कराया गया है. वहीं नौ विभिन्न पनीर व डेरी सेंटरों से सैंपल लिए गए हैं और कुछ सेंटरों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
मौके से भारी मात्रा में मिले हानिकारक केमिकल्स: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को शेरगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर अचानक छापामार कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी दूध और दूषित पनीर बरामद किया. इसके साथ ही अधिकारियों को मौके से मिल्क पाउडर, सोयाबीन रिफाइंड तेल, 80 किलो टीनौपाल पाउडर और 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फेट केमिकल पाउडर बरामद हुआ.
बरामद मिलावटी माल की कीमत लाखों में: छापेमारी के दौरान टीम ने पनीर के दो, दूध के दो और रिफाइंड पामोलिन पाउडर व सोयाबीन मिल्क पाउडर के एक-एक सैंपल जांच के लिए भेजे हैं. खाद्य विभाग के अधिकारी ने मौके से 500 किलो दूषित पनीर बरामद किया, जिसकी अनुमानित लागत करीब 1,05,000 रुपये है. इसके अलावा 2000 लीटर दूषित दूध भी मिला, जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपये आंकी गई है.
दो टीमों ने एक साथ दी ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश: खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि छाता तहसील क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में मिलावटी दूध और पनीर बनाए जाने की सटीक सूचना मिली थी. इसके बाद दो अलग-अलग टीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई. मौके से मिलावटी सामान जब्त कर नष्ट कराया गया है और नौ सैंपल लेकर डेरी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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