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मथुरा खाद्य विभाग की कार्रवाई, 2000 लीटर मिलावटी दूध और 500 किलो दूषित पनीर नष्ट

.खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह का बयान: मिलावटखोरों के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई ( Photo Credit: ETV Bharat )