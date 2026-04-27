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मथुरा पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा, केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद

गोविंदा ने श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की. गोविंदा के आने का कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था.

मथुरा पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा
मथुरा पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:58 PM IST

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मथुरा : फिल्म अभिनेता गोविंदा सोमवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम केली कुंज पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया. बाद में बांके बिहारी मंदिर में विधि विधाने से पूजा अर्चना की. इस दौरान मंदिर सेवायत ने उन्हें प्रसादी और दुपट्टा भेंट किया. गोविंदा के मथुरा आने का कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था.

मथुरा पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा. (Video Credit : ETV Bharat)

वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज से फिल्म स्टार गोविंदा सोमवार को अचनाक वृंदावन जा धमके. यहां उन्होंने प्रेमानंद महराज से आशीर्वाद लिया और आश्रम केलि कुंज पहुंचकर एकांत वार्ता भी की. इसके अलावा यहां उनके प्रवचन सुने. इसके बाद गोविंदा श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे. मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा-अर्चना की और मंदिर के सेवायत ने गोविंद को प्रसादी और दुपट्टा भेंट किया. गोविंदा के आने का यह कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था.


प्रेमानंद महाराज का कई हस्तियां ले चुकी हैं आशीर्वाद : वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए कई बड़ी हस्तियां उनके आश्रम पहुंच चुकी हैं. फिल्म जगत के स्टार गोविंदा भी सोमवार को उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. यहां वे करीब 20 मिनट तक एकांत वार्ता की. इसके पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आश्रम पहुंचे थे. देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और आरएसएस प्रमुख सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे चुके हैं.

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ACTOR GOVINDA REACHED VRINDAVAN
PREMANAND MAHARAJ
श्री हित राधा केली कुंज आश्रम
श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर
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