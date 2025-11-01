मथुरा में कारोबारी पिता-पुत्र की मौत; आपसी विवाद में लाइसेंसी रिवाल्वर से चली गोली ने ली जान
सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया, गोरा नगर इलाके में पिता-पुत्र के बीच कुछ विवाद हुआ था. बेटे के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी.
मथुरा: आपस के झगड़े में लाइसेंसी रिवाल्वर से चली गोली ने पिता की जान ले ली. इसके कुछ ही देर बाद बेटे ने भी उसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना शुक्रवार रात मथुरा जिले में वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गोरा नगर की है.
सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया गोरा नगर इलाके मे पिता-पुत्र के बीच कुछ विवाद हुआ था. बेटे के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी. इसी से अचानक गोली चली और सुरेश चंद्र अग्रवाल (72) के सीने में लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई. बाद में नरेश अग्रवाल (52) ने भी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है.
सीओ ने बताया कि फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतकों की पहचान पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल और बेटे नरेश अग्रवाल के रुप में हुई है. दोनों वृंदावन के प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे.
दिनेश ब्रांड बीड़ी के कारोबारी: पुलिस की जानकारी के मुताबिक, वृंदावन क्षेत्र के गोरा नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी सुरेश चंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र नरेश अग्रवाल दिनेश बीड़ी 555 का व्यापार करते थे. यह ब्रांड पिछले 50 वर्षों से विख्यात है.
सुरेश चंद्र अग्रवाल दिनेश बीड़ी ब्रांड के नाम से बीड़ी के बड़े कारोबारी थे. इनका कारोबार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है. सुरेश चंद के बड़े बेटे दिनेश के साथ बीड़ी का कारोबार करते हैं. दो अन्य बेटे नरेश और महेश वृंदावन में रहकर पिता के साथ कारोबार करते हैं.
यह ब्रांड मृतक सुरेश चंद्र ने अपने बड़े बेटे दिनेश के नाम पर ही रखा था. शुक्रवार की शाम को पिता-पुत्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसी विवाद में गोली चली और पहले पिता फिर बेटे की मौत हो गई है.
