मथुरा में गौ रक्षक की मौत के बाद जाम-बवाल हंगामा; पुलिस ने किया लाठीचार्ज-फायरिंग, सीएम ने दी ऐसी चेतावनी
कोसीकला थाना क्षेत्र कोट वन पुलिस चौकी के पास ट्रक की चपेट में आकर गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 12:38 PM IST
मथुरा : कोसीकला थाना क्षेत्र कोट वन पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोकने के प्रयास के दौरान गौरक्ष रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत हो गई. आरोप है कि गौ रक्षक दल के चंद्रशेखर गायों भरे ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चालक ने उन्हें कुचल दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. चंद्रशेखर की मौत की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग छाता कोतवाली क्षेत्र में आगरा दिल्ली राजमार्ग पर पहुंच कर जाम लगा दिया. जाम खुलवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी. वहीं सीएम ने घटना का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश के साथ अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है.
मामला कोसीकला थाना क्षेत्र कोर्ट वन पुलिस चौकी के पास का है. बताया जा रहा कि बीते शुक्रवार रात गौ तस्करी के शक में आगरा से दिल्ली की ओर जा रहे एक ट्रक का चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा बाइक से पीछा कर रोकने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच ट्रक चालक ने गति बढ़ाते हुए बाइक में टक्कर मार दी. बाइक अनियंत्रित होने के बाद सड़क पर गिरे चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलने के बाद शनिवार सुबह बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग आगरा दिल्ली राजमार्ग पर पहुंच गए और जाम लगा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मथुरा में गो तस्करी का मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. पुलिस गो तस्करी रोक नहीं पा रही है. वहीं आगरा दिल्ली राजमार्ग पर जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास करने लगे. हालांकि आक्रोशित समर्थकों ने एक न सुनी और अड़े रहे. इसके चलते हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. इसके बाद पहुंची अतिरिक्त फोर्स ने बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों हाईवे से हटाया. इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया. इस पर पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके सबको तितर बितर कर राजमार्ग खाली करा दिया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि छाता कोतवाली क्षेत्र में जाम लगाने की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर और हल्का बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है. आगरा दिल्ली आवाजाही मार्ग सुचारू रूप से चालू है. चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा के समर्थक शव को कोसी गौशाला ले गए हैं. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है.
एसएसपी के अनुसार जांच में सामने आया है कि चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा गौ तस्करी के शक में एक ट्रक (कंटेनर) का बाइक से पीछा कर रहे थे. ट्रक की टक्कर लगने से वे अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे थे, जिसमें उनकी जान चली गई. ट्रक को जब्त कर लिया गया है. चालक भी हिरासत में है. कंटेनर में फॉर्चून का सामान भरा हुआ था. ट्रक राजस्थान नंबर का है, गौ तस्करी का कोई मामला नहीं है. बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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