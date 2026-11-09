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मथुरा में फर्जी ED अधिकारी गिरफ्तार; दो साल से नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था युवक, भेजा गया जेल

रिफाइनरी थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा आरोपी सचिन शर्मा. ( Etv Bharat )

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो साल से खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का असिस्टेंट कमिश्नर बताकर अधिकारियों पर रौब झाड़ रहा था. आरोपी की पहचान 25 वर्षीय सचिन शर्मा के रूप में हुई है, जो फरह थाना क्षेत्र के नगला चंद्रभान का रहने वाला है. वह अपनी बोलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर शहर में घूमता था और लोगों के सामने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था. सोमवार को वह रिफाइनरी थाने पहुंचा और वहां पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने के साथ अवैध वसूली की मांग करने लगा.

UPSC में असफल होने के बाद बना फर्जी अधिकारी: पुलिस के मुताबिक, सचिन शर्मा UPSC की परीक्षा में सफल नहीं हो सका था. इसके बाद उसने कंप्यूटर की मदद से असिस्टेंट कमिश्नर पद का फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लिया. वह लोगों को बताता था कि ED में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है. इसी फर्जी पहचान के सहारे वह पिछले करीब दो साल से जिले में घूम रहा था और सरकारी अधिकारियों पर अपना रौब जमाता था.