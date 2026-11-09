मथुरा में फर्जी ED अधिकारी गिरफ्तार; दो साल से नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था युवक, भेजा गया जेल
मथुरा के फरह इलाके में दो साल से खुद को ईडी का फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:33 PM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो साल से खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का असिस्टेंट कमिश्नर बताकर अधिकारियों पर रौब झाड़ रहा था. आरोपी की पहचान 25 वर्षीय सचिन शर्मा के रूप में हुई है, जो फरह थाना क्षेत्र के नगला चंद्रभान का रहने वाला है. वह अपनी बोलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर शहर में घूमता था और लोगों के सामने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था. सोमवार को वह रिफाइनरी थाने पहुंचा और वहां पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने के साथ अवैध वसूली की मांग करने लगा.
UPSC में असफल होने के बाद बना फर्जी अधिकारी: पुलिस के मुताबिक, सचिन शर्मा UPSC की परीक्षा में सफल नहीं हो सका था. इसके बाद उसने कंप्यूटर की मदद से असिस्टेंट कमिश्नर पद का फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लिया. वह लोगों को बताता था कि ED में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है. इसी फर्जी पहचान के सहारे वह पिछले करीब दो साल से जिले में घूम रहा था और सरकारी अधिकारियों पर अपना रौब जमाता था.
बोलेरो पर नीली बत्ती लगाकर थाने पहुंचा आरोपी: सोमवार को सचिन शर्मा अपनी बोलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर रिफाइनरी थाने पहुंच गया. वहां उसने पुलिसकर्मियों पर अधिकारी होने का रौब दिखाना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों को धमकाया और अवैध वसूली की मांग भी की. उसकी गतिविधियों पर पुलिसकर्मियों को शक हुआ, जिसके बाद थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी.
पुलिस की जांच में खुली फर्जी असिस्टेंट कमिश्नर की पोल: सूचना मिलने पर सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने युवक से पूछताछ की और उसकी पहचान व नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराई. जांच में सचिन शर्मा की असिस्टेंट कमिश्नर होने की बात फर्जी निकली. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.
आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, जेल भेजा गया: सीओ रिफाइनरी प्रवीण तिवारी ने बताया कि सोमवार को सचिन शर्मा नाम का युवक बोलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर रिफाइनरी थाने पहुंचा था. वह खुद को ED विभाग का असिस्टेंट कमिश्नर बता रहा था और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने के साथ अवैध वसूली की मांग कर रहा था. थाना प्रभारी की सूचना पर मौके पर पहुंचकर युवक से पूछताछ की गई. जांच में उसकी पहचान फर्जी अधिकारी के रूप में सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया.
यह भी पढ़ें- निचलौल थाने के हेड मुहर्रिर ने की सुसाइड की कोशिश, भाजपा विधायक, थाना प्रभारी समेत सात पर लगाया प्रताड़ना का आरोप