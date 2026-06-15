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मथुरा: द्वारकाधीश मंदिर में पुरुषोत्तम मास की धूम; खसखस के फूल बंगले में सजे ठाकुर जी, दर्शन को उमड़े हजारों भक्त

अद्भुत श्रृंगार के दर्शन करने उमड़े हजारों श्रद्धालु: पुरुषोत्तम मास के इस विशेष महीने को आम बोलचाल की भाषा में लौंद का महीना या अधिकमास भी कहा जाता है. सोमवार की शाम को शहर के सुप्रसिद्ध पुष्टिमार्ग संप्रदाय के द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में विशेष फूल बंगला सजाकर ठाकुर जी का अलौकिक व दिव्य श्रृंगार किया गया. इस मनमोहक दृश्य को देखने और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए देश के दूर-दराज के कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचे. दरअसल, मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास के पूरे एक महीने तक मंदिर परिसर में विभिन्न तीज-त्यौहारों का अनवरत आयोजन किया जाता है.

मथुरा: सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है. इस पावन महीने में एक साल में पड़ने वाले सभी प्रमुख तीज-त्यौहारों का भव्य आयोजन मंदिर परिसर में कराया जाता है. इसी क्रम में पुष्टिमार्ग संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री द्वारकाधीश महाराज में सोमवार को विशेष फूल बंगला सजाया गया.

कान्हा की नगरी में होती है बाल स्वरूप की सेवा: इस पावन अवधि में ब्रजेश्वर ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से फूल बंगले सजाए जाते हैं. भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा के लगभग सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के बाल स्वरूप की ही प्रधान पूजा की जाती है. इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जबकि गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपनी दिव्य बाल लीलाएं की थीं. यही वजह है कि ब्रज के मंदिरों में बाल स्वरूप की सेवा का विशेष महत्व है और रोजाना लाखों भक्त यहाँ आते हैं.

द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए लगा शीतल पेय का भोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

गर्मी से बचाने के लिए खसखस के बंगले और शीतल भोग: विशेष आयोजनों की श्रृंखला में पुरुषोत्तम मास के दौरान मंदिरों में सेवा का क्रम पूरी तरह बदल जाता है. मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुरुषोत्तम मास यानी साक्षात भगवान का महीना है, जिसे लौंद का महीना भी कहते हैं. इस महीने में साल भर के सभी उत्सवों को एक साथ समेटकर विशेष आयोजन के तौर पर मनाया जाता है. भीषण गर्मी को देखते हुए भगवान के लिए खसखस का फूल बंगला, फूलों की विशेष सजावट और पक्षियों की मधुर आवाज की आहट से मंदिर को जीवंत किया जाता है.

ठाकुर जी को लगाया गया विशेष शीतल पेय का भोग: मंदिर प्रशासन द्वारा ठाकुर जी को गर्मी के एहसास से बचाने के लिए शीतलता प्रदान करने वाले पेय पदार्थों का विशेष भोग लगाया जा रहा है. इसी भावना के साथ सोमवार को भी मंदिर में भव्य फूल बंगला सजाकर प्रभु को ऋतु फल और शीतल रसों का अर्पण किया गया. इस मनोहारी झांकी के दर्शन पाकर मंदिर परिसर में मौजूद तमाम भक्त निहाल हो गए और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा. अधिकमास के चलते आगामी दिनों में भी मंदिर में ऐसे ही विविध और भव्य मनोरथ होते रहेंगे.

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