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अक्षय तृतीया पर वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को उमड़े भक्त, पीली पोशाक में सजे ठाकुरजी

मथुरा : अक्षय तृतीया पर श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन की विशेष मान्यता है. इस दिन ठाकुर जी के सर्वांग और चरण दर्शन की पौराणिक मान्यता भी है. मान्यता है कि इस दिन दर्शन से अखंड पुण्य और मनचाहा वर मिलता है. यही कारण है कि ब्रज में अक्षय तृतीया के दिन दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस दिन मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में श्री ठाकुर बांके बिहारी का विशेष शृंगार किया जाता है.

मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु. (Video Credit : ETV Bharat)

बिहारी जी का विशेष शृंगार : अक्षय तृतीया के लिए श्री ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर का पूरा प्रांगण पीले रंग से सजाया जाता है. ठाकुर जी को भी पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है. ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया है. मोरपंखी मुकुट धारण कराया गया है. तरल पदार्थ सतुआ और केसर युक्त खीर का भोग लगाया जाता है. वैसे तो श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन साल भर में एक बार अक्षय तृतीया के दिन का महत्व अलग ही है.

श्रद्धालु ज्ञानेंद्र ने बताया कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. विशेष पर्व पर दर्शन अच्छे होते हैं. मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी हैं. मंदिर के सेवायत नितिन गोस्वामी ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन वर्ष में एक दिन ठाकुर जी भक्तों को सर्वांग दर्शन के साथ चरणों के भी दर्शन देते हैं. इस दिन बिहारी जी को चंदन का लेप लगाया जाता है. साथ ही सुंदर आभूषणों, वस्त्रों से सजाया जाता है. पीतांबरी वस्त्रों में विराजमान ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने को देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

