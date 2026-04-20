अक्षय तृतीया पर वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को उमड़े भक्त, पीली पोशाक में सजे ठाकुरजी
भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन के मंदिरों में अक्षय तृतीया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 1:41 PM IST
मथुरा : अक्षय तृतीया पर श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन की विशेष मान्यता है. इस दिन ठाकुर जी के सर्वांग और चरण दर्शन की पौराणिक मान्यता भी है. मान्यता है कि इस दिन दर्शन से अखंड पुण्य और मनचाहा वर मिलता है. यही कारण है कि ब्रज में अक्षय तृतीया के दिन दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस दिन मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में श्री ठाकुर बांके बिहारी का विशेष शृंगार किया जाता है.
बिहारी जी का विशेष शृंगार : अक्षय तृतीया के लिए श्री ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर का पूरा प्रांगण पीले रंग से सजाया जाता है. ठाकुर जी को भी पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है. ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया है. मोरपंखी मुकुट धारण कराया गया है. तरल पदार्थ सतुआ और केसर युक्त खीर का भोग लगाया जाता है. वैसे तो श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन साल भर में एक बार अक्षय तृतीया के दिन का महत्व अलग ही है.
श्रद्धालु ज्ञानेंद्र ने बताया कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. विशेष पर्व पर दर्शन अच्छे होते हैं. मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी हैं. मंदिर के सेवायत नितिन गोस्वामी ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन वर्ष में एक दिन ठाकुर जी भक्तों को सर्वांग दर्शन के साथ चरणों के भी दर्शन देते हैं. इस दिन बिहारी जी को चंदन का लेप लगाया जाता है. साथ ही सुंदर आभूषणों, वस्त्रों से सजाया जाता है. पीतांबरी वस्त्रों में विराजमान ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने को देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.
पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद : अक्षय तृतीया के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन को पहुंचे हैं. सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ने लगी थी. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बताया गया कि शनिवार, रविवार और सोमवार सुबह 10 बजे तक लगभग चार लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे. जिला प्रशासन का अनुमान है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करेंगे.
रूट डायवर्जन और वाहन पार्किंग की सुविधा : अक्षय तृतीया पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसके लिए रूट डायवर्जन और वाहन पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के लिए पानी गांव वाहन पार्किंग के साथ अस्थाई पार्किंग भी बनाई गई है आगरा दिल्ली राजमार्ग से आने वाले वाहनों के लिए रूकमणि विहार पार्किंग और अस्थाई पार्किंग भी बनाई गई है बाहरी वाहनों के लिए रूट डायवर्जेंट किया गया है वहीं शहर में जाम ना लगे उसके लिए यातायात पुलिस कर्मी की तैनाती की गई है।
यह भी पढ़ें : बांके बिहारी मंदिर में खेली गई रंगभरी एकादशी होली, अयोध्या में संतों ने भी खेली अवधी हुडदंग
यह भी पढ़ें : बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का स्थान बदला; गोस्वामी समाज नाराज, हाई पावर कमेटी ने बुलाई आपात बैठक