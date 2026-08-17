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कान्हा की नगरी में गरीबों को "छत" की दरकार, ब्रज तीर्थ विकास की चमक पर सरकारी वादों की धुंध

मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर : ब्रज क्षेत्र के विस्थापितों के साथ अन्य गरीबों को आशियाने देने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले जैसे ही हालातों से गुजर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की नींव तो रखी गई है, लेकिन पहली किस्त के बाद दूसरी किश्त सरकारी सिस्टम में फंसी है. बारिश के दिनों में लोग पन्नी या टिन शेड में रातें गुजार रहे हैं.

विकास के दावे : मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम और ब्रज तीर्थ विकास परिषद शहरी और ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं लागू होने का दावे कर रहा है. इसके तहत शहरों में प्राइवेट बिल्डर ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी किए जा रहे हैं, लेकिन देहात क्षेत्र की तस्वीर पहले जैसी ही है. प्रधानमंत्री आवास जैसी तमाम योजनाओं की फाइलें अब भी बजट और सरकारी मशीनरी की मुंह ताक रही हैं.

देखें; ब्रजभूमि में "छत" की पड़ताल करती नित्य प्रकाश मिश्र की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हर रोज दिन की शुरुआत राधे-राधे की जयकारों से शुरू होती है. धार्मिक-पर्यटन नगरी के तौर ब्रज की सुबह-शाम यहां आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को अलौकिक अनुभूति का आभास कराती है. अब सरकार ने कई परियोजनाओं और योजनाओं के जरिए ब्रज को सजाने-संवारने की कवायद शुरू कर चुकी है. वैश्विक स्तर पर ब्रज की अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश तो काबिले तारीफ है, लेकिन मथुरा में अंतिम छोर पर खड़े लोग अब भी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

मथुरा : श्रीकृष्ण की पावन जन्मभूमि के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ तमाम सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारने की कवायद जारी है. इस कड़ी में बांके बिहारी कॉरिडोर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का सुंदरीकरण, वृंदावन के बाहरी इलाकों में किफायती प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स के होर्डिंग्स ब्रज की भव्यता और दिव्यता के दृश्य दिखा रहे हैं. यमुना के कछारों में रहने वालों और विकास परियोजनाओं के चलते विस्थापित हुए परिवारों को सरकार की ओर से दावों के अनुरूप कितना लाभ मिला. पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता प्रवीण शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट...

कॉरिडोर के लिए आशियाने तोड़े जाएंगे : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन मार्ग बनाने की राह आसान हो गई है. मंदिर के आसपास 5 एकड़ की भूमि में विशाल कॉरिडोर बनाने के मंदिर के पास बने हुए मकान, भवन, प्रतिष्ठान चिन्हित करके रजिस्ट्रियां कराई जा रही हैं. अब तक कुल 25 रजिस्ट्रियां श्री ठाकुर बांके बिहारी महाराज देवता के नाम हो चुकीं हैं. कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने 272 मकान, दुकान, भवन को तोड़ने के लिए चिन्हित किया है. इनके स्वामियों को मुआवजे के साथ आवास भी दिए जाने हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

छाता क्षेत्र में विकसित होगी प्राधिकरण की कॉलोनी : मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए छाता क्षेत्र में 117 हेक्टेयर में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई है. इसके लिए 80 फ़ीसदी किसानों की जमीन का अधिकग्रहण कर लिया गया है. दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी आवश्यक कॉलोनी होगी. जिसमें औद्योगिक इकाई, हॉस्पिटल, मल्टी पार्किंग, विद्यालय, महाविद्यालय, थिएटर के साथ अनेक सुविधाएं होंगी. इसका लाभ नंदगांव, बरसाना, कोसी, छाता, शेरगढ़ और गोवर्धन के लोगों को होगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान. (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्रामीणों को नहीं मिल रही आवास की किस्त : सदर तहसील के महोली गांव में गरीबों के आशियाने सरकारी सुस्ती के चलते अधबने हैं. ग्रामीण मोनू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की पहली किस्त मिली थी. किस्त का पैसा खत्म हो चुका है, दूसरी किस्त की धनराशि न मिलने से छत आदि काम अटका हुआ है. अव्वल तो केवल चारदीवारी ही खड़ी हुई है. बारिश के कारण किराए के मकान में रहना पड़ रहा है.

गरीबों को चुकानी पड़ रही विस्थापन की कीमत. (Photo Credit : ETV Bharat)

दिनेश के अनुसार पहली किस्त जनवरी में मिली थी. इसके बाद 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दूसरी किस्त जारी नहीं हुई है. ग्रामीण महिला श्रीमती ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक पैसा जारी नहीं किया गया है. बारिश में गुजर बसर करने के लिए खुद के पैसे से चारदीवारी बनाकर टिनशेड रख लिया है.

गरीबों के आवासों पर संशय. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीडीओ डॉ. पूजा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक सत्यापन का कार्य चला था. हमारी जितनी भी नगर पंचायत थीं, उनमें पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया. सूची को लॉक कर दिया गया है. शीघ्र ही हमें लक्ष्य दे दिया जाएगा कि कितने मकान के लिए धनराशि जारी करनी है.

वर्तमान में सीएम आवास को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है. 26-27 वित्तीय वर्ष में हमें लक्ष्य दिया गया था, 490 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. समिति के द्वारा सत्यापन होने के बाद पहली किस्त जारी कर दी जाएगी. वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश आवास का सत्यापन कराकर धनराशि जारी कर दी है. 178 आवास की तीसरी किस्त जारी की जा रही है. कुछ लोग अपात्र पाए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि जनपद में कोई भी बिना छत के नहीं रह पाए.

डूडा अधिकारी मनीष ने बताया कि शहरी विकास योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. 10 ब्लॉकों में अब तक हमारे पास 48 हजार 778 आवेदन आ चुके हैं. जिसमें से 10 हजार 66 वेरीफाई कर चुके हैं. 5578 लोगों को पहली किस्त जारी की गई है. लाभार्थियों ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है. लगभग 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है. कुछ दिनों के बाद अगली किस्त भी जारी कर दी जाएगी.

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