सर्दियों में देर से जागेंगे और जल्दी सोएंगे प्रभु, ठंड के चलते बांके बिहारी और द्वारकाधीश मंदिर में ये बदलाव
मथुरा-वृंदावन के मंदिरों से प्रवीण शर्मा की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:54 PM IST
मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ठाकुर जी की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है. मौसम बदलने के बाद मंदिरों में ठाकुर जी के उठाने, भोग लगाने और पहनावे को लेकर बदलाव किया जाता है. ऐसे में अब ठाकुर जी सर्दियों में सुबह देर से उठेंगे और शाम को जल्दी सो जाएंगे.
ठाकुर जी के पहनावे के लिए बाजारों में गर्म वस्त्र ऊन से बनी हुई पोशाक मखमल के रजाई, गद्दे और अंगीठी बाजारों में बिकना शुरू हो गई हैं. इससे ठाकुर जी का सर्दी से बचाव किया जाता है ताकि, उन्हें ठंड ना लगे. मंदिरों में भी ठाकुर जी के लिए यही परंपरा सर्दी शुरू होने से शरद पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाती है.
बाजारों में ठाकुर जी के लिए ऊनी वस्त्र: सर्दियां शुरू होते ही मंदिरों में ठाकुर जी के लिए स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं. बाजारों में भी मौसम के अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र भी उपलब्ध होते हैं. मंदिरों के आसपास लगे बाजारों में ठाकुर जी के लिए ऊनी वस्त्र मखमल की रजाई, गद्दे, मफलर, पैरों के लिए मोजे श्रद्धालुओं को खूब भा रहे हैं. खरीदारी भी जमकर की जा रही है. दुकानदार श्रद्धालुओं की डिमांड के अनुसार ही गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र अनेक रंगों में मंगवा लेते हैं.
मंदिरों में लगती चांदी की अंगीठी: भगवान के प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर राधा रमण, राधा दामोदर, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिरों में अधिक ठंड पड़ने के बाद ठाकुर जी के लिए चांदी से बनी हुई अंगीठी सिंगला कर रखी जाती है.
ठाकुर जी का सर्दी का भोग: मथुरा-वृंदावन के मंदिरों में सर्दी में ठाकुर जी के लिए विशेष प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं. सर्दियों में गर्मी देने के लिए ठाकुर जी को इत्र की मालिश की जाती है. केसर युक्त दूध, केसर से बना हुआ शरबत और गर्म खीर, पिस्ता, मेवा, काजू, बादाम, अखरोट भोजन में दिया जाता है ताकि, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे.
तीर्थ पुरोहित राकेश तिवारी ने बताया, पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में की जाती है. पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्रभु के बालक शरीर पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो चाहे कोई भी ऋतु परिवर्तन हो.
द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का समय: द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के समय का जो बदलाव होता है, सर्दियों में देवोत्थान एकादशी से रामनवमी तक होता है. सर्दी अभी शुरू हो गई हैं. शरद पूर्णिमा से ठाकुर जी के वस्त्र बदल दिए जाते हैं. मंदिरों में दर्शन का समय भी बदल दिया जाता है. जो श्रद्धालु आते हैं, उनको सर्दी ना लगे उसके लिए मंदिर प्रांगण में चटाई बिछा दी जाती है, गड्ढे लगाए जाते हैं ताकि, पैरों में ठंडक ना पहुंचे.
वहीं, दुकानदार ऋतिक अग्रवाल ने बताया कि सर्दी शुरू होते ही बाजारों में ठाकुर जी के लिए गर्म वस्त्र खूब बिक रहे हैं. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी ठाकुर जी के लिए गर्म वस्त्र की डिमांड करते हैं.
शालू गोस्वामी ने बताया कि श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णमासी के बाद ठाकुर जी के वस्त्र का बदलाव कर दिया जाता है. पूरे मंदिर प्रांगण में सर्दियों में रुई से बने हुए पर्दे लगाए जाते हैं और मंदिर में दर्शन का समय दिवाली और भाईदूज के बाद बदल जाता है.
ये भी पढ़ें- मथुरा के इस घाट पर एक साथ डुबकी लगाते हैं भाई-बहन, यमराज के प्रकोप से मिलती है मुक्ति, जानिए पौराणिक महत्व