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सर्दियों में देर से जागेंगे और जल्दी सोएंगे प्रभु, ठंड के चलते बांके बिहारी और द्वारकाधीश मंदिर में ये बदलाव

सर्दियां शुरू हुई तो बदला मंदिर में भगवान के दर्शन का समय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ठाकुर जी की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है. मौसम बदलने के बाद मंदिरों में ठाकुर जी के उठाने, भोग लगाने और पहनावे को लेकर बदलाव किया जाता है. ऐसे में अब ठाकुर जी सर्दियों में सुबह देर से उठेंगे और शाम को जल्दी सो जाएंगे.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) ठाकुर जी के पहनावे के लिए बाजारों में गर्म वस्त्र ऊन से बनी हुई पोशाक मखमल के रजाई, गद्दे और अंगीठी बाजारों में बिकना शुरू हो गई हैं. इससे ठाकुर जी का सर्दी से बचाव किया जाता है ताकि, उन्हें ठंड ना लगे. मंदिरों में भी ठाकुर जी के लिए यही परंपरा सर्दी शुरू होने से शरद पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाती है.