UP में साइबर क्राइम और हरियाणा-राजस्थान में छिपने का ठिकाना; पुलिस के रडार पर कई गांव
मथुरा पुलिस ने मई और जुलाई महीने में साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिले में तीन बड़ी कार्रवाईयां की हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 1:30 PM IST
मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा, जहां बृजवासी और तीर्थयात्री राधे-राधे से दिन की शुरुआत करते हैं, वहां कुछ अपराधी लोगों को ठगने का पाप भी कर रहे हैं. मथुरा इन दिनों साइबर ठगी का एपिसेंटर बनता जा रहा है. जिले के कुल 8 गांवों से रोजाना लाखों-करोड़ों की ठगी की जा रही थी. समय-समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ठगों का गिरोह सीमावर्ती राज्यों में भाग जाते हैं और कुछ दिन बाद लौटकर फिर वहीं धंधा शुरू कर देते हैं. ऑनलाइन ठगी के बढ़ते नेटवर्क पर मथुरा संवाददाता प्रवीण कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
सीमावर्ती राज्यों तक फैला नेटवर्क: मथुरा जिले के कुछ गांवों में साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा जा चुका है. यह अपराधी पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा या राजस्थान की सीमा में भाग जाते हैं. मथुरा के गोवर्धन, बरसाना, शेरगढ़ और कोसी क्षेत्र के आठ गांव देवसेरस, दौलतपुर, जानू, हथिया, मंडोरा, मलसहाय, मुडसेरस में हो रही साइबर ठगी पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है.
पुलिस ने जुलाई महीने में साइबर क्राइम को रोकने के लिए तीन बड़ी कार्रवाई की थी. इसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पीएसी के जवान और पुलिस अधिकारियों की टीम में एक साथ गांव में छापा मारा. पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 300 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.
इनके पास 500 से अधिक मोबाइल फोन, 2 हजार से अधिक फर्जी सिम कार्ड, लैपटॉप और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं. पुलिस ने मौके पर से लाखों रुपए की नगदी भी बरामद की थी. साइबर क्राइम अपराधियों के खाते में 2 करोड़ से अधिक की धनराशि जब्त की गई है.
30 से अधिक अपराधी पुलिस रडार पर: मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ 25 मई और 7 जुलाई को बड़ी कार्रवाई की थी. कुल चार टीमें बनाकर एक साथ साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की गईं.
किसी भी अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला. 7 जुलाई सुबह 5 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ ही गांव की घेराबंदी की गई. पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से साइबर क्राइम अपराधियों में दहशत फैल गई. हालांकि कुछ अपराधी भागने में सफल रहे.
पड़ोसी राज्य बन रहे छिपने का ठिकाना: घटना के बाद यूपी के क्रिमिनल राजस्थान और हरियाणा में जाकर छिप जाते हैं. यहीं वजह है कि पुलिस के हाथ बंध जाते हैं. जनपद के आठ गांवों से आपराधिक घटना तो मथुरा में होती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपराधी राजस्थान के मेवात, हरियाणा के नूह जिले में भाग जाते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय सीमा नहीं लांघ पाती है. इसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं.
सस्ते प्रलोभन का झांसा देकर ठगी: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अपराध की दुनिया का नया तरीका साइबर क्राइम अब बड़ी चुनौती बन गया है. लोगों को सस्ता प्रलोभन, सस्ता सोना, घरेलू सामान की लॉटरी निकलने का प्रलोभन, ओएलएक्स पर गाड़ी दिखाने, वेरिफिकेशन और परिचित का परिचय देने पर उनके खाते से लाखों हजारों रुपए की ठगी कर लेना साइबर अपराधियों के बाएं हाथ का खेल बन गया है.
उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर से OTP लेकर उनके बैंक खाते पल भर में साफ कर दिए हैं. ठगी का शिकार हुए लोग समझ हीं नहीं पाते कि उनके खाते से धनराशि किस प्रकार निकाल ली गई. फिर इधर-उधर फरियाद की जाती है.
युवा पीढ़ी अपराधी में शामिल: मथुरा जिले के 8 गांव देवसेरस, दौलतपुर, जानू, हथिया, मंडोरा, मलसहाय, मुडसेरस परसों साइबर ठगी के गढ़ माने जाते हैं. इन्हीं इलाकों से फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से लोगों को फोन किया जाता है.
इस तरह के क्राइम में युवा पीढ़ी धंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाथों में स्मार्टफोन मोबाइल फोन और खेत में बैठकर लैपटॉप चलाना इनका शगल बन चुका है. लोगों की जानकारी रखना, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल हासिल करने के बाद उनसे प्लानिंग के साथ ठगी की जाती है.
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जिले में साइबर क्राइम की घटनाएं सीमावर्ती कुछ गांव के लोगों द्वारा की जा रही हैं. जनपद पुलिस ने अब तक तीन बड़ी कार्रवाई की है. 350 लोगों को जेल भेजा जा चुका है. 2.5 करोड़ की धनराशि को जब्त करके शिकार बनाए गए लोगों के खाते में वापस कराई गई है.
52 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. चिन्हित गांव में पुलिस की टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है. कार्रवाई के दौरान बहुत सी लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई. उन क्षेत्रों में जो अवैध संपत्तियों जब्त की गई थी, उनको भी सीज किया गया है.
पिछले कई दिनों से पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर ऐसे लोगों के पास सिम कार्ड कहां से आते हैं. फर्जी सिम ली जाती है और कॉल किया जाता है. लड़कियों की आवाज निकालकर लोगों को OTP भेजे जाते हैं और फिर शुरू होता है ठगी का खेल. पुलिस टीम की मानें तो जिन खातों में पैसा डंप होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
एसपी देहात ने बताया साइबर क्राइम की टीम उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, जहां की युवा पीढ़ी इस खेल में उतर चुकी है. स्थानीय लोगों को भी सजग और जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी प्रलोभन और सस्ते सामान लुभावने वादे में न फंसें.
लाखों करोड़ की लॉटरी निकलने और सस्ता सोना, सस्ता सामान के प्रलोभन में ना आएं. पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि अगर कोई ऑनलाइन ठगी किसी के साथ होती है, तो तत्काल 1930 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दें.
संवेदनशील एरिया में बढ़ी निगरानी: देवसेरस गांव के ग्रामीण दयाराम ने बताया देवसेरस के गांव में दो नंबर का काम होता है. गांव में करीब 7000 की आबादी है और ज्यादातर नए युवा लड़के ही इस काम को करते हैं. मेवात का क्षेत्र है.
सबके हाथों में एंड्राइड मोबाइल, लग्जरी गाड़ी और शौक भी हाई-फाई हैं. गांव के पास राजस्थान और हरियाणा की सीमाएं मिलती हैं, जिससे यह अपराधी बच निकलते हैं.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया साइबर क्राइम से अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
ऐसे जो हॉटस्पॉट हैं, उनको चिन्हित करके छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है. साइबर क्राइम से चार थाना क्षेत्र के इलाके प्रभावित हैं. समय-समय पर साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है.
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