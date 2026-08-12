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UP में साइबर क्राइम और हरियाणा-राजस्थान में छिपने का ठिकाना; पुलिस के रडार पर कई गांव

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा, जहां बृजवासी और तीर्थयात्री राधे-राधे से दिन की शुरुआत करते हैं, वहां कुछ अपराधी लोगों को ठगने का पाप भी कर रहे हैं. मथुरा इन दिनों साइबर ठगी का एपिसेंटर बनता जा रहा है. जिले के कुल 8 गांवों से रोजाना लाखों-करोड़ों की ठगी की जा रही थी. समय-समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ठगों का गिरोह सीमावर्ती राज्यों में भाग जाते हैं और कुछ दिन बाद लौटकर फिर वहीं धंधा शुरू कर देते हैं. ऑनलाइन ठगी के बढ़ते नेटवर्क पर मथुरा संवाददाता प्रवीण कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

सीमावर्ती राज्यों तक फैला नेटवर्क: मथुरा जिले के कुछ गांवों में साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा जा चुका है. यह अपराधी पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा या राजस्थान की सीमा में भाग जाते हैं. मथुरा के गोवर्धन, बरसाना, शेरगढ़ और कोसी क्षेत्र के आठ गांव देवसेरस, दौलतपुर, जानू, हथिया, मंडोरा, मलसहाय, मुडसेरस में हो रही साइबर ठगी पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है.

पुलिस ने जुलाई महीने में साइबर क्राइम को रोकने के लिए तीन बड़ी कार्रवाई की थी. इसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पीएसी के जवान और पुलिस अधिकारियों की टीम में एक साथ गांव में छापा मारा. पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 300 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

इनके पास 500 से अधिक मोबाइल फोन, 2 हजार से अधिक फर्जी सिम कार्ड, लैपटॉप और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं. पुलिस ने मौके पर से लाखों रुपए की नगदी भी बरामद की थी. साइबर क्राइम अपराधियों के खाते में 2 करोड़ से अधिक की धनराशि जब्त की गई है.

मथुरा पुलिस के रडार पर कई गांव. (Video Credit: ETV Bharat)

30 से अधिक अपराधी पुलिस रडार पर: मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ 25 मई और 7 जुलाई को बड़ी कार्रवाई की थी. कुल चार टीमें बनाकर एक साथ साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की गईं.

किसी भी अपराधियों को भागने का मौका नहीं मिला. 7 जुलाई सुबह 5 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ ही गांव की घेराबंदी की गई. पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से साइबर क्राइम अपराधियों में दहशत फैल गई. हालांकि कुछ अपराधी भागने में सफल रहे.

पड़ोसी राज्य बन रहे छिपने का ठिकाना: घटना के बाद यूपी के क्रिमिनल राजस्थान और हरियाणा में जाकर छिप जाते हैं. यहीं वजह है कि पुलिस के हाथ बंध जाते हैं. जनपद के आठ गांवों से आपराधिक घटना तो मथुरा में होती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपराधी राजस्थान के मेवात, हरियाणा के नूह जिले में भाग जाते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय सीमा नहीं लांघ पाती है. इसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं.

सस्ते प्रलोभन का झांसा देकर ठगी: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अपराध की दुनिया का नया तरीका साइबर क्राइम अब बड़ी चुनौती बन गया है. लोगों को सस्ता प्रलोभन, सस्ता सोना, घरेलू सामान की लॉटरी निकलने का प्रलोभन, ओएलएक्स पर गाड़ी दिखाने, वेरिफिकेशन और परिचित का परिचय देने पर उनके खाते से लाखों हजारों रुपए की ठगी कर लेना साइबर अपराधियों के बाएं हाथ का खेल बन गया है.

उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर से OTP लेकर उनके बैंक खाते पल भर में साफ कर दिए हैं. ठगी का शिकार हुए लोग समझ हीं नहीं पाते कि उनके खाते से धनराशि किस प्रकार निकाल ली गई. फिर इधर-उधर फरियाद की जाती है.

युवा पीढ़ी अपराधी में शामिल: मथुरा जिले के 8 गांव देवसेरस, दौलतपुर, जानू, हथिया, मंडोरा, मलसहाय, मुडसेरस परसों साइबर ठगी के गढ़ माने जाते हैं. इन्हीं इलाकों से फर्जी मोबाइल नंबर के माध्यम से लोगों को फोन किया जाता है.