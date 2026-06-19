मथुरा कोर्ट ने महिला समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
चाय विक्रेता की हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, तीन को आजीवन कारावास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:39 PM IST
मथुरा: कैंटीन संचालक विकास गर्ग हत्याकांड में सुपारी देकर हत्या कराने वाली मुख्य महिला आरोपी (पूजा जोग) और उसके दो शूटरों (रणमीत सिंह और अमन) को अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
एडीजीसी मुकेश गोस्वामी के अनुसार, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र इस्कॉन मंदिर के पास राधारमण भवन में विकास अपनी सहयोगी पूजा के साथ कैंटीन का संचालन करता था. कई महीनो से दोनों में कारोबार चल रहा था, लेकिन पैसे की लेनदेन को लेकर दोनों में जल्द ही बात बिगड़ गई और पूजा ने विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची. विकास राजस्थान के गंगापुर का रहने वाला था और वृंदावन में चाय की कैंटीन चलाता था.
25 अक्टूबर 2023 की रात को विकास अपनी चाय की कैंटीन बढ़ाकर घर के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में पूजा ने विकास को आवाज दी, इस दौरान पीछे से रनमीत उर्फ राजन और अमन पुंसी ने लोहे की रोड से विकास के सिर पर वार कर दिया. लहू लोहान हालत में विकास जमीन पर गिर गया और पूजा अपने साथियों के साथ फरार हो गई.
मामले में 26 अक्टूबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट राजेश पाराशर की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने उन्हें निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन एडीजीसी मुकेश गोस्वामी की दलील, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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