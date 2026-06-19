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मथुरा कोर्ट ने महिला समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

मथुरा कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: कैंटीन संचालक विकास गर्ग हत्याकांड में सुपारी देकर हत्या कराने वाली मुख्य महिला आरोपी (पूजा जोग) और उसके दो शूटरों (रणमीत सिंह और अमन) को अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

एडीजीसी मुकेश गोस्वामी के अनुसार, वृंदावन कोतवाली क्षेत्र इस्कॉन मंदिर के पास राधारमण भवन में विकास अपनी सहयोगी पूजा के साथ कैंटीन का संचालन करता था. कई महीनो से दोनों में कारोबार चल रहा था, लेकिन पैसे की लेनदेन को लेकर दोनों में जल्द ही बात बिगड़ गई और पूजा ने विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची. विकास राजस्थान के गंगापुर का रहने वाला था और वृंदावन में चाय की कैंटीन चलाता था. एडीजीसी मुकेश गोस्वामी (Video Credit; ETV Bharat)