ब्रज की होली पर साजिश; सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पुराने वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस

मथुरा : विश्व प्रसिद्ध बरसाना और नंद गांव की होली शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होली के पुराने वीडियो अपलोड करने की साजिश सामने आई है. मामले का संज्ञान लेकर बरसाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है.

ब्रज की होली पर साजिश; जानकारी देते एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बरसाना नंद गांव की प्रसिद्ध होली 24 फरवरी से शुरू हुई थी. लाखों की संख्या में दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां होली खेलने पहुंचते हैं. हाल ही में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुराने वीडियो अपलोड करके माहौल को खराब करने की कोशिश की बात सामने आई है. ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर है. इसमें किसी तरह खलल डालनों को बख्शा नहीं जाएगा. बरसाना थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पहचान कर आरोपियों की तलाश की जा रही है.