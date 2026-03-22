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WATCH: मथुरा के नरी सेमरी मंदिर में चादर के नीचे अखंड ज्योति जलने की क्या है मान्यता, जानिए

मथुरा : ​मथुरा : चैत्र नवरात्र के अवसर पर मथुरा के विभिन्न देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. इसी कड़ी में छाता तहसील के प्राचीन 'नरी सेमरी' देवी मंदिर में नवरात्र तृतीया की रात विशेष व चमत्कार आरती की गई. ​परंपरा के अनुसार आरती के दौरान देवी मां के सामने एक सफेद चादर बिछाई जाती है और उसके नीचे बड़े दीपक जलाए जाते हैं. आश्चर्यजनक रूप से दीपक की लौ कई इंच ऊपर तक उठती है और चादर के आर-पार दिखाई देती है, लेकिन कपड़ा नहीं जलता. इसे देवी का आशीर्वाद कहा जाता है.

मथुरा के नरी सेमरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु. (Video Credit : ETV Bharat)

​पौराणिक मान्यता के अनुसार नरी सेमरी में विराजमान मां देवी का संबंध हिमाचल प्रदेश के नगरकोट (कांगड़ा) से है. आगरा निवासी ध्यानू वंशज के सदस्य कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पूर्वज हिमाचल में देवी मां की पूजा करते थे. एक बार मां ने भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने की शर्त रखी. मां ने शर्त रखी कि "मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे." आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर नरी सेमरी गांव के समीप ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा. मां वहीं विराजमान हो गईं. तब से यहां विशाल मंदिर और मेले का आयोजन होता है.